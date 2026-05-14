Alcaldesa Ripamonti acusa que megarreforma del Gobierno usa el dolor de damnificados de Viña del Mar como "moneda de cambio"

Con una dura crítica al contenido del proyecto de Reconstrucción Nacional y al manejo del diálogo por parte del Gobierno, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, expresó su profunda molestia tras participar en la extensa reunión que sostuvo cerca de un centenar de alcaldes de oposición con el Presidente José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda.

El encuentro, que se extendió por cerca de cuatro horas, tenía como objetivo abordar las inquietudes de los jefes comunales respecto del impacto que tendría la megarreforma impulsada por el Ejecutivo en los presupuestos municipales y en el financiamiento de distintos servicios públicos. Sin embargo, al término de la cita, varios alcaldes manifestaron su decepción, asegurando que no hubo apertura para introducir modificaciones al proyecto.

En ese contexto, la jefa comunal viñamarina calificó la reunión como una experiencia frustrante y aseguró que "cientos de alcaldes nos reunimos con la ilusión de poder tener una reunión con el Presidente de la República de Chile. En ese sentido, no tengo nada más que decir que fue una desilusión muy grande, no tengo cómo manifestarles la desilusión que sentimos en este momento”.

Ripamonti agregó que durante las cuatro horas de conversación no se logró ningún entendimiento respecto a la denominada megarreforma. “Fueron cuatro horas de reunión en las que realmente no se llegó a ningún acuerdo sobre la respuesta a la megarreforma, que se llama reconstrucción nacional”, sostuvo.

Según relató, uno de los puntos que más inquietud generó entre los alcaldes fue la percepción de que el Ejecutivo no estaría dispuesto a considerar observaciones formuladas desde los territorios ni por parte del Congreso. En ese sentido, planteó que “no se va a tomar en consideración ningún aspecto que diga un alcalde ni tampoco un parlamentario; que esto se resolverá en el Senado y que el Parlamento funciona con muchas personas y que esto va a avanzar a toda costa”.

La Alcaldesa de la Ciudad Jardín aseguró que ese mensaje fue especialmente preocupante considerando el impacto que, a su juicio, la propuesta tendría sobre los municipios, enfatizando que "fue estremecedor escuchar ese nivel de respuestas y sentir que lo que está en juego para el país y para los municipios, que finalmente son las miles de familias que están bajo nuestra responsabilidad, hoy día están en riesgo”.

RECONSTRUCCIÓN

Uno de los aspectos más duros de su intervención apuntó al nombre del proyecto y a su vínculo con las comunas afectadas por catástrofes, como es el caso de Viña del Mar, tras el megaincendio registrado en febrero de 2024 y que le costó la vida a 138 personas.

“Viña del Mar es una de las comunas afectadas por la catástrofe del año 2024. Miles de personas perdieron sus familias y barrios completos desaparecieron, el 27% de la comuna de Viña del Mar”, recordó la autoridad comunal.

En esa línea, criticó que el proyecto utilice el concepto de reconstrucción pese a que, según indicó, su contenido apenas aborda esa materia. “El proyecto de reconstrucción nacional tiene 50 artículos y sólo uno de ellos habla sobre la reconstrucción y lo que hace es incorporar al fondo de reconstrucción a la región de Biobío”, afirmó.

Ripamonti acusó además que "realmente es estremecedor ver cómo se está ocupando como moneda de cambio a nuestros vecinos, cómo se ocuparon para las elecciones y cómo se sigue instrumentalizando el dolor de las personas con un proyecto que ensucia el nombre de las personas damnificadas”.

A ello sumó una crítica directa al impacto presupuestario que tendría la iniciativa en los recursos ya comprometidos para la emergencia, diciendo que "en el mismo momento de su trámite, quita $17.500 millones de la reconstrucción actual. Eso no tiene sentido”.

PIDE DIÁLOGO

Pese al tono crítico, la alcaldesa Macarena Ripamonti señaló que durante la reunión expresaron sus reparos con respeto institucional hacia el Mandatario y apeló a que el Gobierno reabra espacios de conversación.

“Y lo que le queremos decir al Presidente, y que le dijimos adentro con mucho respeto porque es la primera autoridad nacional, es que confiamos en que quiere hacer el bien para Chile. Nosotros tenemos una serie de ideas, pero necesitamos por favor que nos abra el diálogo y que entienda las repercusiones de las decisiones que él no está tomando, que están tomando sus ministros de Estado”, concluyó.

Las declaraciones de la jefa comunal de la Ciudad Jardín se suman a las críticas expresadas por otros jefes comunales de oposición, quienes abandonaron la cita en La Moneda cuestionando el contenido del proyecto y la falta de disposición del Ejecutivo para introducir cambios antes de su avance legislativo.

PURANOTICIA