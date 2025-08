Indignación en Quintero por nuevo derrame de hidrocarburos: rotura en ducto de transporte amenaza al estero y humedal de Mantagua

Un nuevo derrame de hidrocarburos se registró en el sector de Mantagua, comuna de Quintero, lo que pone una vez más en entredicho las acciones ejecutadas para prevenir los graves incidentes ambientales que afectan al litoral norte de la región de Valparaíso.

Fue este lunes 4 de agosto cuando se detectó un masivo derrame de hidrocarburos en una zona que es considerada como sensible al interior de la comuna, el cual fue estimado de manera preliminar en decenas o incluso cientos de miles de litros.

Este hecho aparentemente fue originado por la rotura de un ducto de transporte que conecta la zona industrial de Quintero y Puchuncaví con la refinería de Concón, específicamente en el cruce del camino F-232, donde la empresa responsable del mismo se encontraba realizando trabajos de mantenimiento o de intervención.

En la denuncia –a la que accedió Puranoticia.cl– también se da reportó que este derrame de hidrocarburos en la comuna "ha generado contaminación visible del suelo" y que "existe preocupación fundada sobre la afectación al estero Mantagua, el cual corre paralelo e inmediatamente adyacente al sitio del incidente".

"Se ha observado escorrentía directa desde el área contaminada hacia el estero, lo que podría comprometer la calidad del agua y la biodiversidad del ecosistema", dijeron.

Cabe hacer presente que aguas abajo del estero se encuentra el humedal de Mantagua, área oficialmente protegida por el Estado y reconocida por su alta biodiversidad, incluyendo especies de flora y fauna de interés ecológico.

CONDENA TRANSVERSAL

El delegado presidencial para Concón, Quintero y Puchuncaví, Cristian Cáceres, señaló que "lo sucedido en la zona de Mantagua, comuna de Quintero, es una de esas cosas que no queremos ver más en la zona de Concón, Quintero y Puchuncaví".

"Una vez ocurrido esto, se tomaron rápidamente las acciones necesarias para generar la contención del derrame de estos hidrocarburos y activamos de inmediato todo el monitorio por parte de las instituciones respectivas", prosiguió.

Asimismo, el Delegado Presidencial sostuvo que durante este martes "seguirán las acciones de fiscalización necesarias, tanto por la Superintendencia del Medio Ambiente como por la Seremi de Salud de Valparaíso, para establecer las consecuencias y responsabilidades que pueda tener este hecho en el sector".

Por su parte, el ex consejero regional (core) de Valparaíso y ex presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, Manuel Millones, exigió una "amplia investigación y las sanciones más drásticas" a todas las empresas involucradas en este episodio con graves consecuencias sobre el medio ambiente y zonas de valor ambiental.

"He tratado de comunicarme con ENAP, dado que las versiones indican que el ducto alimenta los estanques de esta empresa, información no corroborada, pero ha sido imposible. No obstante, sí pude tener comunicación con el señor Delegado y los asesores del señor Gobernador Regional para que, en uso de sus facultades y recursos, agoten todos los medios para minimizar el impacto ambiental y especialmente sobre la flora y fauna del área, y se realicen todos los estudios para dimensionar el daño", agregó la ex autoridad de la región de Valparaíso.

Millones también pidió que "se hagan parte de las denuncias la Superintendencia del Medio Ambiente y la Fiscalía", agregando que "gracias a las denuncias de los vecinos que están muy bien organizados se pudo conocer esta situación y no fue precisamente por fuentes oficiales de los incumbentes, lo cual no habla bien de todas las entidades relacionadas, en especial la empresa responsable de estos hechos".

Vale indicar que el evento se desarrolló en horas de la tarde de este lunes y, aunque se trata de un hecho puntual, su impacto ambiental podría ser significativo y de largo plazo, afectando suelos, flora y vegetación, fauna silvestre, cursos de agua y al humedal.

LAS EXPLICACIONES DE ENAP

Desde la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) también se refirieron a lo ocurrido, señalando que "mientras era ejecutado el plan preventivo de mantención de un ducto, durante el proceso de retiro de remanente de diésel hacia un camión de vacío, hubo una filtración de este producto por la manguera del camión".

"Este incidente ocurrió cerca de las 16:00 horas en el sector de Mantagua, en la ruta F-232, entre las comunas de Concón y Quintero", agregaron desde la empresa.

Junto a ello, afirmaron que "ENAP desplegó de inmediato todos los recursos técnicos y humanos contemplados en sus protocolos de respuesta, logrando controlar el incidente de forma oportuna. Las labores de limpieza -que fueron ejecutadas este lunes en la vía- finalizarían este martes".

Por último, indicaron que "desde el primer momento, nuestra empresa ha mantenido un contacto directo con las autoridades, vecinas y vecinos del sector, con el fin de informar de forma transparente y oportuna, y para responder a sus inquietudes".

