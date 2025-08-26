Incendio estructural declarado moviliza a Bomberos hasta el Barrio Puerto de Valparaíso

Un incendio estructural moviliza a gran parte del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso hacia el caso histórico de la comuna porteña.

Se trata de un incendio declarado en la calle Cochrane, a metros de la plaza Sotomayor, en pleno Barrio Puerto de Valparaíso.

La institución indicó que "trabajamos con al menos nueve carros en el incendio declarado de calle Cochrane, a metros de plaza Sotomayor".

El incendio afecta al segundo piso de un inmueble, generando una densa columna de humo negro que se ve desde distintos puntos del Gran Valparaíso.

Asimismo, se informó que el fuego presenta peligro de propagación, por lo que el trabajo de la institución voluntaria se centra en evitar que se expanda.

