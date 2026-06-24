Incendio destruyó una vivienda de material ligero en el cerro Los Placeres de Valparaíso

Durante la tarde de este miércoles, un incendio consumió una vivienda de material ligero en el cerro Los Placeres de Valparaíso.

La emergencia estructural se registró en la intersección de calle Casma con Cancha Rayada.

La Central de Gestión de incidente del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Puerto movilizó a las unidades 101, 142 y 4.

Las labores desplegadas por los voluntarios evitaron que el fuego avanzara a otros inmuebles vecinos.

Chilquinta informó que procedió a cortar el suministro eléctrico en el sector de Agua Santa "para resguardar la seguridad de Bomberos que se encuentran trabajando en el área".

Cabe señalar que no se reportaron personas ni bomberos lesionados, y tampoco víctimas fatales por el incendio que destruyó una vivienda.

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