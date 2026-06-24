Incendio consume dependencias de la Escuela de Alta Montaña del Ejército en Los Andes

Un incendio se registra en la Escuela de Alta Montaña del Ejército en la comuna de Los Andes.

El siniestro se produce la noche de este miércoles al interior del recinto ubicado en el sector de Portillo.

El lugar afectado se trataría de un pabellón destinado a dormitorios o labores logísticas, según consigna radio Biobío.

El incendio generó una intensa columna de humo y fuego visible desde distintos puntos de la ciudad.

Diversas unidades de Bomberos de Los Andes llegaron hasta el lugar para combatir las llamas.

Hasta el momento no se ha informado de personas lesionadas, mientras que las causas que originaron el siniestro son materia de investigación.

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(Video: @losandesonline1)

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