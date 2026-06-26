Inauguran proyectos comunitarios financiados por el Gobierno Regional en Putaendo

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, realizó una agenda de trabajo en terreno en la comuna de Putaendo, donde inauguró y visitó importantes obras financiadas por el Gobierno Regional de Valparaíso.

En primera instancia, la máxima autoridad regional junto al alcalde de la comuna, Mauricio Quiroz y consejeros regionales de la provincia de San Felipe, visitaron las obras del proyecto “Construcción Salón Multipropósito Club de Rodeo San José de Piguchén”, que busca fortalecer el desarrollo de actividades comunitarias, sociales, recreativas y deportivas de la población, respetando el entorno y la identidad local.

Las obras, financiadas por el Gore a través del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), con una inversión de $150 millones, que contempla la construcción de un salón multipropósito de aproximadamente 87 metros cuadrados.

La estructura principal será de acero, los muros y la cubierta serán de paneles SIP; sobre estos se instalará una membrana hidrófuga que actuará como barrera de protección contra la humedad. Los pisos contemplan cerámica antideslizante, otorgando seguridad y durabilidad al recinto. Asimismo, el acceso principal estará constituido por mampara de termopaneles modulares, favoreciendo la iluminación natural y el acondicionamiento térmico del espacio, Además, el proyecto contempla la construcción de dos camarines con accesibilidad universal de aproximadamente de 26 m2, equipado con 3 duchas cada uno, mejoramiento de los servicios higiénicos y la construcción de veredas de acceso que permitan una adecuada conectividad entre los distintos recintos.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron hasta la localidad de Las Compuertas, donde se lleva a cabo el proyecto de construcción del recinto de servicios de la Junta de Vecinos, financiado por el Gore a través del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), por una inversión de más de $106 millones. Esta iniciativa permitirá a los vecinos y vecinas contar con una infraestructura y servicios comunitarios destinados a apoyar el funcionamiento de la Sede de la Junta de Vecinos.

Tras el recorrido, donde se inspeccionó el estado de avance de estas obras, el gobernador Mundaca señaló que “la descentralización le cambia la vida a las personas. Se está trabajando intensamente por el bienestar de las personas. Creo que la decisión que ha tomado el alcalde de destinar los FRIL, principalmente, para construir infraestructura comunitaria es muy relevante, porque eso significa que hay una preocupación preferente por las vecinas y vecinos que más lo necesitan hoy. Estamos contentos de estar en terreno y la inversión que hemos colocado en el Aconcagua porque les cambia la vida a las personas, para bien. Cuando uno trabaja por el bienestar de las personas no existen fronteras ideológicas”.

Por su parte, el alcalde de Putaendo, Mauricio Quiroz, comentó “creemos que la inversión en infraestructura comunitaria es fundamental para el desarrollo de las organizaciones y aumentar el tejido social. Estamos agradecidos de esta jornada, fructífera porque entendemos que el desarrollo tiene que llegar a todas y cada una de las localidades de Putaendo y la región”.

Posteriormente, el Gobernador Regional junto al alcalde inauguraron tres importantes obras para la comuna financiadas por el Gobierno Regional de Valparaíso.

Se trata del Salón Comunitario Población Ejército Libertador, iniciativa que contempló la construcción salón comunitario de 88.83m2, que incorpora un salón de reuniones, una cocina, bodega, y un servicio higiénico con accesibilidad universal, permitiendo un uso integral para los distintos requerimientos de la comunidad, además de un patio abierto para las actividades al aire libre. A esto se suma la inauguración del proyecto Protección Vecinal ejecutado a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional en su línea 8%.

La jornada finalizó con la inauguración del proyecto de habilitación del patio de sede de la Junta de Vecinos Los Manantiales, ubicado en el sector de Las Coimas, financiado a través del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), que contempló la habilitación y mejoramiento del espacio para el desarrollo de actividades comunitarias, proporcionando a los vecinos un recinto más cómodo, seguro y funcional. Adicionalmente, las obras consideraron mejoras en el sistema de iluminación y la incorporación de elementos de apoyo para el uso del recinto, permitiendo consolidar un espacio comunitario de mayor calidad, más seguro y adecuado.

PURANOTICIA