Gobernador Mundaca exige que compromiso del Presidente Kast con la descentralización "se traduzca en hechos concretos"

En el Palacio de La Moneda se desarrolló una reunión entre los gobernadores regionales del país con el Presidente de la República, José Antonio Kast, instancia donde se abordaron temas como el proyecto de ley "Regiones Más Fuertes” y la creación de una División de Prevención del Delito al interior de los gobiernos regionales.

En cuanto a la agenda de descentralización, las autoridades locales solicitaron elaborar un Plan de Descentralización, con el objetivo de establecer compromisos concretos para avanzar en el traspaso de competencias, recursos y capacidades desde el nivel central hacia las regiones.

Finalizado el encuentro, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, señaló “hemos tenido un muy buen trato, a propósito de lo que planteó el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, sobre la necesidad de habilitar un espacio titulado nuevo trato. Me parece que ese nuevo trato es tremendamente importante y relevante, como también la colaboración. Al presidente Kast le planteamos con muchísima nitidez que hoy día existen proyectos de ley que lo que hacen es profundizar la descentralización, en particular la ley de ‘Regiones Más Fuertes’ que lo que busca es capturar tributo de los puertos y empresas que explotan recursos naturales en nuestros territorios”.

Asimismo, sostuvo que "a propósito de la cantidad de trabajadores que tienen los gobiernos regionales, en promedio 140-150 trabajadores, plantemos la necesidad de contar con una ley de planta y que hoy día la dotación que tenemos los gobierno regionales se mantenga y que no prevalezca esta tesis del 3-0, es decir, que los trabajadores que se retiran del Gobierno Regional no sean reemplazados”.

En materia de seguridad, en tanto, Mundaca reiteró la necesidad de “habilitar una División de Prevención del Delito, porque somos una de las instituciones que más recursos coloca en materia de infraestructura y equipamiento policial, pero también en materia de recuperación de espacios públicos, deporte y cultura”.

La máxima autoridad de la región de Valparaíso, valoró este encuentro indicando que “es primera vez que tenemos una reunión en La Moneda, prácticamente tres horas con el Presidente, quien nos escuchó con muchísima atención y ha señalado que tiene un compromiso con la descentralización y, como lo han dicho algunos gobernadores: ver para creer. Queremos que eso se manifieste y se traduzca en hechos concretos, significa que la descentralización les cambia la vida a las personas, mejora el bienestar de las personas y la descentralización se tiene que poner a disposición para que no se afecte la calidad de vida de las personas que habitan en las regiones. Santiago no es Chile, Chile son sus regiones”.

Durante este encuentro, las autoridades intercambiaron visiones sobre las prioridades de cada territorio y se acordó reforzar el trabajo colaborativo que permita impulsar el desarrollo de las regiones.

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