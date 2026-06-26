Gobernador Mundaca apuesta por trenes de carga hasta Los Andes para fortalecer el corredor bioceánico

En el contexto del encuentro «Minería Binacional y Paso Los Libertadores como ejes de integración Chile Argentina» desarrollado en Los Andes, que congregó al canciller Rodrigo Pérez Mackenna; al gobernador provincial de Mendoza, Alfredo Cornejo; al gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca; así como autoridades, especialistas y actores vinculados a la industria minera, se analizó el potencial que tiene la actividad como motor de desarrollo y su rol articulador en la integración logística.

En el foro, Mundaca expuso los principales hitos que se buscan consolidar para establecer una visión 2040, tanto para la comuna de Los Andes, donde se espera transformarla en un nodo logístico estratégico, como para la región de Valparaíso, consolidándola como una región consolidada, como plataforma logística, digital y de conocimiento del Pacífico Sur.

“Nosotros creemos que esta asociación público-privada con la provincia de Mendoza dice relación, fundamentalmente, con el corredor logístico que ofrece el Aconcagua. Por eso hemos titulado esto como el Corredor Bioceánico de Aconcagua, porque esto es lo que nos permite acceder, precisamente, al Pacífico. Hoy día la posibilidad que tiene Chile de poder acceder a Asia a través del Pacífico es tremendamente relevante. Creo que este encuentro tiene una importancia notable. Es la primera vez que tenemos harto empresario mendocino, que están vivamente interesados y creo que esto requiere de un esfuerzo del Gobierno Central”, sostuvo.

De igual forma, la máxima autoridad regional se refirió a la importancia que tiene tanto el Puerto Terrestre de Los Andes con el corredor bioceánico, afirmando que “creo que el Puerto de Los Andes no puede ser solamente un sitio de inspección de carga, tiene que ser un sitio de transferencia de carga y para eso se necesitan trenes que lleguen hasta Los Andes, porque la movilidad de carga a través de los trenes nos permiten también combatir el cambio climático, nos permite ir disminuyendo nuestra dependencia de las fuentes de energía fósiles, gas, petróleo y carbón. Por tanto, el poder hacer un trasiego a través de trenes de los productos que van en dirección al Pacifico Sur es muy importante”.

Asimismo, destacó que “Chile tiene un desafío, poder habilitar un corredor logístico de esta envergadura, poder avanzar en paralelo con interoperabilidad, con inteligencia artificial, pero también tenemos que trabajar con infraestructura vial. Tenemos que trabajar, invertir para darle certezas a los empresarios mendocinos y también a quienes van a trasladar sus productos desde chile también hacia Mendoza, esto es un negocio bidireccional”, sostuvo.

Por su parte, el gobernador provincial de Mendoza, Alfredo Cornejo, señaló que “estamos llamados a trabajar en forma integrada, porque (en Chile) tienen cosas que nosotros no tenemos y podemos aprovechar, como la conexión con los mercados del Pacífico, como sus puertos. Los puertos son muy relevantes para transmitir, para exportar, para vender nuestros productos, para comercializar".

Finalmente expuso que "esa obligación que nos da estar con esa conexión y esa oportunidad que nos da, nos obliga a mejorar la integración de nuestras regiones. En el caso concreto de la quinta región, que estamos acompañados del gobernador Rodrigo Muncada, que estamos trabajando en los pasos, para que no sean competencia de las provincias ni de la región, tenemos la obligación de hacerles saber a los gobiernos nacionales de uno y de otro lado, que tienen muchas cosas para mejorar en materia de infraestructura, en materia de fluidez para el comercio”.

PURANOTICIA