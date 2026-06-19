Fiscalía busca una salida alternativa para exalcaldesa de Nogales en causa por presuntas estafas a familias de comités de vivienda

El Juzgado de Garantía de La Ligua fijó para el próximo 21 de julio una audiencia en la que se discutirá una salida alternativa para la exalcaldesa de Nogales, Margarita Osorio Pizarro, en el marco de la investigación por presuntas estafas que afectaron a decenas de familias vinculadas a proyectos habitacionales en Cabildo y Nogales.

La decisión fue adoptada por el magistrado Nelson Fernández González, tras una presentación realizada por la Fiscalía Regional Anticorrupción de Valparaíso.

Según la resolución judicial, la audiencia se desarrollará a partir de las 10:30 horas del martes 21 de julio y tendrá por objeto analizar la salida alternativa solicitada por el Ministerio Público respecto de Osorio, quien figura como imputada en la causa.

De hecho, recién en abril de este año el Juzgado de Garantía de La Ligua, decidió dejar en libertad a la exautoridad comunal, quien cumplía la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. El tribunal consideró que ha cumplido con la resolución durante todo el tiempo que permaneció privada del 100% de su libertad.

La investigación se remonta al año 2022 tras una serie de denuncias presentadas por integrantes de comités de vivienda que acusaron haber realizado aportes económicos entre octubre de 2015 y diciembre de 2019 para acceder a proyectos habitacionales que finalmente no se concretaron. En la causa también fueron perseguidos penalmente Mauricio Torres Benzi y Juana Isabel Zamora Olmos.

La resolución judicial además da cuenta de que la Fiscalía solicitó un procedimiento abreviado para Torres Benzi, audiencia que se realizará en la misma fecha. Cabe hacer presente que este mecanismo permite resolver una causa sin llegar a juicio oral, previa aceptación de los hechos por parte del imputado y con la aprobación del tribunal.

En tanto, respecto de Juana Isabel Zamora Olmos (exconcejala de Cabildo), el Ministerio Público comunicará en la misma jornada su decisión de no perseverar en el procedimiento, lo que implica que no continuará impulsando la persecución penal en su contra por falta de antecedentes suficientes para sostener una acusación.

De esta forma, la audiencia del 21 de julio aparece como un hito relevante para una investigación que se ha extendido por varios años y que involucró a familias que buscaban acceder a la vivienda propia en distintas comunas de la provincia de Petorca.

Vale señalar que la resolución fue dictada por el Juzgado de Garantía de La Ligua, a solicitud de la Fiscalía Regional Anticorrupción de Valparaíso, organismo que ha estado a cargo de la investigación durante todos estos años.

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