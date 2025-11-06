Finalizan trabajos que modernizaron importantes cruces semaforizados de La Calera

La Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) de la región de Valparaíso finalizó los trabajos de modernización de los cruces semaforizados de las intersecciones de Av. Caupolicán y Carrera con calle Pedro de Valdivia, en la comuna de La Calera.

El proyecto contempló una renovación integral de los componentes tecnológicos de los semáforos, con el objetivo de optimizar la gestión del tránsito y mejorar las condiciones de seguridad para peatones, ciclistas y automovilistas.

Entre las principales mejoras, se incluye la instalación de nuevas lámparas LED vehiculares y peatonales, la reposición del controlador de semáforos, y la actualización de las programaciones semafóricas, ajustando los tiempos de verde según la demanda vehicular, peatonal y de ciclos, así como los distintos horarios punta.

Por otro lado, el proyecto también permitió regularizar componentes propios de estos equipos, tanto desde el punto de vista operativo como físico. Algunos ejemplos son la incorporación de señalética complementaria para peatones y vehículos, así como también, el mejoramiento y reposición de lámparas, aportando así a una mayor seguridad vial en los entornos.

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Jean Pierre Ugarte, destacó que "este tipo de proyectos son fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas, ya que una mejor gestión del tránsito no solo reduce los tiempos de viaje, sino que también contribuye a una movilidad más segura y eficiente. Nuestro compromiso es seguir avanzando en la modernización de la infraestructura vial en toda la región".

Cabe señalar que La Calera cuenta con 29 intersecciones semaforizadas, de las cuales 16 están conectadas y supervisadas por la UOCT, lo que permite un control más eficiente de la red y una mejor respuesta ante contingencias.

Finalmente, respecto a la iniciativa, esta fue financiada por el Ministerio de Transportes y, a través de la UOCT, con una inversión de $125 millones.

PURANOTICIA