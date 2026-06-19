Familia de joven asesinada presenta querella por brutal balacera en Rodelillo y denuncia "represalias" de la Fiscalía y la PDI

La familia de Ninoskca Carvajal presentó una querella criminal por homicidio en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, a dos semanas del crimen que terminó con la vida de la joven en el sector de Rodelillo. La acción judicial fue interpuesta contra quienes resulten responsables del ataque ocurrido la noche del 4 de junio y contó con el patrocinio del abogado Leonardo Contreras. El objetivo de la presentación es impulsar nuevas diligencias investigativas y acelerar la identificación y captura de los autores del hecho, que también dejó gravemente heridos al padre y a la pareja de la víctima.

Tras la acción, Constanza Sepúlveda, hermana mayor de Ninoskca Carvajal, manifestó el profundo malestar de la familia diciendo que "a dos semanas del asesinato de mi hermana, vinimos a presentar una querella por el asesinato brutal de mi hermana. No hemos tenido ningún antecedente sobre quiénes son los responsables de este hecho y hemos sentido que el estigma sigue estando presente con el caso de mi hermana. Es más, puedo darles la certeza de que en ningún momento han dejado a mi hermano y a mi familia, que hemos sido víctimas, sino que las represalias han sido directamente hacia nosotros. Es por eso que hoy queremos presentar esta querella, queremos saber la información certera del caso, queremos saber en qué va".

Consultada respecto de estas represalias, explicó que habla directamente "de las instituciones que están buscando que nosotros demos declaraciones. Están buscando que mi hermano de 14 años, que fue el que estuvo en el hecho, dé las declaraciones y es imposible. Mi hermano está en un estado de shock y mi mamá está en lo mismo. Seguimos buscando apoyo psicológico porque ha sido muy complicado todo este proceso. Han sido dos semanas que como familia hemos tenido que buscar ayuda, ya que nadie del Estado se ha acercado directamente a nosotros".

Respecto del apoyo institucional recibido, la familia de la víctima de 19 años indicó que recién durante esta semana fue derivada a la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía. Sin embargo, señalaron que la ayuda entregada hasta el momento no ha respondido a las necesidades que enfrentan tras el brutal asesinato en Rodelillo.

La hermana de la víctima también abordó lo que considera una estigmatización de la familia tras el crimen, indicando que "hemos sido vulnerados con el tema de mi hermana. La misma declaración que di en un principio, de que solo por venir de un cerro nos ven como que todos somos parte del problema, nos han encasillado a todos como si fuésemos delincuentes, como si esto fuese un ajuste de cuentas. Mi hermana venía del departamento de mi mamá y se iba hacia su casa con su papá, que quedó en estado parapléjico y con su pololo que aún está luchando por su vida".

En relación con las diligencias, Constanza sostuvo que "mi hermano de 14 años fue el que presenció el hecho de mi hermana cuando ya estaba muerta. En los videos que difundieron se ve que es él quien le va a avisar a mi mamá cuando mi hermana recibió las balas. Desde PDI y Fiscalía están buscando que él dé declaraciones. No sé por qué, me gustaría comprender el por qué. A mí me encantaría poder tener a los culpables, saber en verdad por qué pasó esto, no lo sé. Y se lo digo abiertamente a todos, no lo sé. Gracias a los medios hemos podido avanzar un poco más sobre el caso".

Asimismo, explicó que la experiencia vivida por la familia la llevó a impulsar una propuesta que han denominado «Ley Ninoska», señalando que "lamentablemente así funciona el país. Uno tiene que meter bulla para que haya justicia" y agregando que "buscamos que directamente las víctimas inocentes de hechos violentos tengan más apoyo, ya sea con el Poder Judicial o psicológico, que es algo que hasta el día de hoy no ha costado un montón conseguir. Ya vamos dos semanas, dos semanas donde nadie ha recibido un apoyo psicológico o un apoyo judicial. Lamentablemente el Estado le pone el abogado al delincuente. Y nosotros estamos abandonados con eso".

También recordó cómo se enteró de la tragedia que terminó con la vida de su hermana, relatando que "yo ese día no me encontraba en la casa con ella. Hace mucho tiempo ya no vivo en ese domicilio. Yo con ella hablé cerca de 20:50 horas, mencionando que nos íbamos a juntar el día domingo de esa misma semana. A mí me llamaron 21:50 horas, que mi hermana había recibido una bala loca, nunca me mencionaron que había fallecido en el lugar. Como se ve en las cámaras, mi hermana pasa por el sector cerca de las 21:29 horas, donde pasa este vehículo y comienza la balacera. Mi hermana venía del departamento de mi mamá con su pololo y mi hermano de 14 años. Su papá iba pasando en la bicicleta que se ve en los videos que difundieron".

Por su parte, el abogado querellante y concejal de Valparaíso, Leonardo Contreras, explicó los fundamentos de la acción judicial, indicando que "hemos presentado una querella criminal por el delito de homicidio calificado por la naturaleza del ataque que se produce con alevosía, se produce un daño por la cantidad de tiros que se percutan con premeditación, puesto que entendemos –por los antecedentes que ha dado a conocer la Fiscalía– que esto se produjo en un auto robado durante el mismo día de los hechos, que después fue abandonado en una carretera concesionada, de modo que hubo un delito, el delito más grave que contempla nuestra legislación, y además agregamos los hechos que parten de la base de la declaración inicial del fiscal Uribe en relación a que se han removido elementos de la escena del crimen, perjudicando el normal proceso de investigación, lo que constituye a juicio de nosotros un hecho que reviste el carácter de delito de obstrucción a la investigación".

El abogado también cuestionó las declaraciones formuladas previamente por el fiscal José Antonio Uribe, señalando que "creo que son un error. El deber de la Fiscalía es investigar y entregar certezas, no dar opiniones ni emitir juicios. Creo que se cometió un error por parte de la Fiscalía en apuntar a la familia y ahí es donde empieza el prejuicio con las personas que viven en Rodelillo, que viven en Valparaíso, que viven en nuestros cerros, que lamentablemente cuando se plantea este hecho desde esa perspectiva por parte del fiscal, se ve a quiénes son las víctimas hoy día y que han sido abandonadas por el Estado como personas que están involucradas en hechos de violencia o en hechos delictuales. Y no es así, Ninoskca ni su familia han estado involucrados en ningún hecho delictual, no son parte de ninguna organización criminal, son las víctimas de un sistema que ha abandonado sectores como Rodelillo, donde el narcotráfico, donde el crimen organizado ha sido tolerado".

Contreras expresó que "con las declaraciones del fiscal, con el prejuicio con el que ha actuado la PDI y que motivan el hecho de que la familia hoy día nos solicite esta asesoría porque el Estado todavía no llega con esa asesoría jurídica que necesita o con ese acompañamiento en salud mental, y nosotros desde lo privado hemos asumido la responsabilidad como siempre lo hemos hecho con casos de connotación social en Valparaíso. Entonces, creo que el fiscal se equivoca.

"La querella es un instrumento que nos va a permitir solicitar información oficial a la concesionaria de la Ruta 68, que tiene el Troncal Sur porque entendemos que hubo un vehículo de las mismas características incendiado ese día en el Troncal Sur. Son hechos que al parecer son inconexos, así como robos de vehículos que pudieron darse el mismo día y que podrían ser vinculados y son parte de la línea investigativa que nosotros no hemos visto en el Ministerio Público. No quiero decir que le estamos haciendo el trabajo al Ministerio Público, pero como querellantes lo que vamos a aportar son las diligencias y son los antecedentes", sentenció el edil porteño.

Con la presentación de esta querella, la familia de Ninoskca Carvajal busca convertirse en parte activa de la investigación y acceder a mayores antecedentes sobre una causa que, hasta ahora, no registra detenidos. Al mismo tiempo, exigen apoyo psicológico, acompañamiento jurídico y avances concretos en una investigación que mantiene conmocionados a los vecinos de Rodelillo y a la comunidad porteña.

PURANOTICIA