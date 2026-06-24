En prisión preventiva queda sujeto acusado de intentar secuestrar a mujer en Valparaíso

El Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó prisión preventiva para un hombre acusado de intentar secuestrar a una mujer boliviana, en pleno centro de la Ciudad Jardín. El tribunal determinó 100 días de investigación.

La joven fue abordada este martes por al menos cinco personas en las inmediaciones del terminal de buses Rodelillo, cerca del Congreso.

Los individuos arrastraron a la mujer y la forzaron a ingresar a un vehículo, sin embargo, la alerta de transeúntes a Carabineros, permitió que funcionarios interceptaran el automóvil en la avenida Rodelillo con pasaje Campoamor.

A pesar de que los ocupantes descendieron del vehículo y huyeron a pie del lugar, abandonando a la víctima, personal policial capturó a uno de los implicados.

El fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de Valparaíso, Juan Carlos Catalán, informó que el imputado tiene 19 años, registra condenas anteriores y “además están los antecedentes de este mismo hecho donde hay videograbaciones que muestran cómo ocurrieron”.

“Mínimo tres personas a la fuerza ingresan a la víctima a un vehículo, arrastrándola por el suelo”, añadió el persecutor.

Cabe señalar que la víctima había ingresado al país hace sólo cuatro días para visitar a su madre, que está privada de libertad.

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