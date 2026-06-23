Terror en Valparaíso: secuestro a metros del Congreso origina persecución que permite rescatar a la víctima y detener a un sujeto

Un grave hecho policial registrado a plena luz del día y a escasas cuadras del Congreso Nacional movilizó un amplio operativo de Carabineros en el plan de Valparaíso, luego que una mujer de nacionalidad boliviana fuera secuestrada por un grupo de cinco individuos que la obligaron a subir a un vehículo. Gracias a la rápida denuncia de testigos y a la presencia de personal policial que realizaba servicios preventivos en el sector, el procedimiento culminó con el rescate de la víctima, la detención de uno de los involucrados y la recuperación de una importante suma de dinero en efectivo.

Los hechos se registraron cerca del mediodía en las inmediaciones del terminal de buses de Valparaíso, en un sector de alta circulación peatonal y vehicular. Según los antecedentes entregados por Carabineros, la mujer fue interceptada por un grupo de sujetos que la introdujeron por la fuerza a un automóvil para luego abandonar el lugar. Sin embargo, la situación fue advertida por transeúntes, quienes alertaron de inmediato a funcionarios policiales que se encontraban desplegados en el sector.

El teniente coronel Daniel Guzmán, subprefecto de los servicios de la Prefectura de Carabineros de Valparaíso, explicó que "este hecho sucedió a las 12 del día en el sector del plan de Valparaíso, al costado del terminal de buses, cuando una persona, una mujer adulta, de nacionalidad boliviana, es abordada por cinco individuos e introducida a un vehículo para posteriormente salir del lugar. Gracias a la denuncia rápida de los testigos del hecho, quienes alertaron a carabineros que se encontraban en las cercanías realizando servicios preventivos, pudimos detectar a este vehículo, darle seguimiento y así lograr la detención en el sector de la 3ª Comisaría".

Asimismo, agregó que "una vez que el carabinero le da seguimiento a estas personas, se dan a la fuga, pero gracias a las características entregadas se pudo lograr la detención de uno de estos, quien estaba escondido en la techumbre de una casa cercana. Además, pudimos recuperar el dinero en efectivo que portaba este individuo y, sobre todo lo más importante, a la persona que había sido secuestrada, que se encuentra en buen estado de salud y en este momento prestando declaración".

De acuerdo con los antecedentes policiales, la persecución se extendió por distintos puntos del plan de la ciudad hasta que los ocupantes del vehículo perdieron el control del móvil. Sobre esta situación, el comandante detalló que "los delincuentes, al ver que iban en seguimiento de personal policial, perdieron el control del vehículo, chocando a un vehículo que estaba estacionado, descendiendo rápidamente y se dan a la fuga en distintas direcciones. (...) Personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 3ª Comisaría, que se encontraba también en el lugar efectuando pericias de su especialidad, empezaron a efectuar este patrullaje para poder dar con uno de estos individuos que se encontraba arriba de una techumbre".

En el procedimiento también se logró recuperar alrededor de $5 millones en efectivo. Respecto a ese hallazgo, el oficial indicó que "el dinero que se recupera lo portaba en este caso la persona detenida. La víctima no ha manifestado que era de propiedad de ella. Hablamos de alrededor de 5 millones de pesos".

En cuanto a la víctima, el teniente coronel precisó que "se encontraba hace cuatro días acá en Chile, según lo que ella manifiesta, lo que está siendo verificado con Policía de Investigaciones. Se encuentra en forma regular acá, había llegado a la ciudad de Santiago y se había trasladado acá a Valparaíso, pero sin manifestar cuál fue el motivo de su viaje hasta acá". Respecto al detenido, añadió que "se trata de una persona chilena, mayor de edad, con antecedentes penales, pero sin ninguna causa vigente al momento y cuya residencia es en la ciudad de Santiago".

Otro antecedente que forma parte de la investigación corresponde al hallazgo de un jockey verde con el emblema institucional de Carabineros. Sobre ello, Guzmán señaló que "a simple vista no es fiscal", aunque advirtió que "obviamente vamos a realizar las pericias necesarias para poder establecer la fabricación de este tipo de vestimenta y así efectivamente determinar dónde fue realizado o cómo fue obtenido".

El procedimiento fue destacado también por el delegado presidencial regional, Manuel Millones, quien puso énfasis en el despliegue preventivo que se desarrolla en el sector donde ocurrió el hecho. En ese contexto, explicó que "nosotros con Carabineros estamos haciendo un copamiento, una fiscalización desde el 9 de junio en ese sector, particularmente en el eje Almendral: Uruguay, Argentina y Pedro Montt, y por tanto estaba la presencia de Carabineros cuando un efectivo es alertado de que se había producido un secuestro de una mujer que fue introducida a un automóvil".

La máxima autoridad de Gobierno en la Quinta Región también sostuvo que "es un hecho grave que exista un secuestro en el plan de Valparaíso, y por cierto será la investigación policial la que dará los alcances y las características de este hecho. Sin embargo, yo quiero destacar que la presencia de Carabineros en el lugar permitió detener, evitar y frustrar ese secuestro y detener a uno de los individuos".

Consultado acerca del impacto que genera un hecho de estas características a pocas cuadras del Congreso Nacional, Millones manifestó que "no era propio nuestro este tipo de hechos que ocurren en la región, pero reitero, siendo grave, ya que no quiero disminuir el impacto que tiene un secuestro en el plan de la ciudad y justamente cerca del Congreso, pero debemos estar satisfechos que fue la detención del delincuente. Hay otros cuatro prófugos, se frustró el secuestro y será el fiscal quien determine las pericias para saber las causas y los motivos de este secuestro".

Por su parte, el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, abordó la gravedad del caso y el nivel de violencia exhibido por los involucrados, señalando que "el delincuente está dispuesto a todo, no le interesa si hay luz de día o hay presencia de personas, pero probablemente ellos estimaron que la operación que iban a realizar era de bajo riesgo, que iba a costar menos tomar posesión de la víctima y subirla arriba del vehículo. Los problemas que al parecer tuvieron fueron los que generaron –y eso es otra cosa que hay que relevar– la oportuna alerta de la ciudadanía".

Asimismo, respecto a las herramientas necesarias para enfrentar delitos de esta naturaleza, Silva indicó que "justamente con despliegue territorial, con inteligencia policial para determinar los lugares adecuados y con preparación y recursos suficientes para Carabineros y las demás policías para, en caso de encontrarse con estos procedimientos, terminar exitosamente con ellos como es este caso".

La investigación continúa en desarrollo para determinar las circunstancias que originaron el secuestro y establecer el paradero de los otros cuatro involucrados que permanecen prófugos. Mientras tanto, el caso ha generado preocupación debido a que ocurrió en pleno centro de Valparaíso, en horario diurno y a escasa distancia del Congreso Nacional, una de las zonas que históricamente ha contado con importantes medidas de resguardo y presencia policial. Pese a ello, las autoridades destacaron que la rápida reacción de testigos y funcionarios permitió frustrar el delito, rescatar a la víctima sana y salva, y concretar la detención de uno de los presuntos responsables.

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