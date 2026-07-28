Duelo entre Everton y Colo-Colo tendrá un aforo de 13 mil personas, estrictas medidas de seguridad y entrada visitante diferenciada

Con el objetivo de verificar en terreno las condiciones de seguridad y coordinación para el próximo encuentro entre Everton y Colo-Colo que se realizará en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, autoridades regionales realizaron una visita inspectiva en la que participó la Delegación Presidencial Regional, la Seremi de Seguridad y representantes del club local, Carabineros y la Municipalidad de Viña del Mar.

Tras la inspección y el trabajo coordinado, se autorizó un aforo máximo de 13 mil espectadores, disponiendo 3 mil de ellos para el equipo proveniente de Macul.

Para la llegada de la Garra Blanca a la Ciudad Jardín se aplicarán algunas restricciones, para lo cual se van a desplegar 240 efectivos de seguridad, compuestos por 140 de seguridad privada y 100 efectivos de la policía uniformada, además de seguridad ciudadana. También habrá drones municipales y de Carabineros.

El delegado Manuel Millones indicó que "queremos que se disfrute de un buen espectáculo futbolístico, pero también que no tengamos ningún tipo de efectos colaterales que a veces ocurren con las hinchadas. No vamos a permitir ningún desorden. Aquella persona que cometa algún tipo de delito va a ser detenida".

Cabe señalar que se estableció un ingreso diferido de los asistentes, con horarios distintos para cada hinchada, con el propósito de facilitar un acceso seguro y ordenado al recinto deportivo. En el caso del público de visita, la entrada será desde las 11:30 hasta las 12:30 y posterior a ese horario, podrá ingresar la hinchada local.

En ese contexto, el gerente general de Everton de Viña del Mar, Rodrigo Robles, detalló que “la venta se inició este lunes, tenemos una venta segmentada, iniciando la venta del visitante con solamente abonados. Continuamos con los socios del club visitante, segmentado por edades, de manera de ir monitoreando la venta y e ir privilegiando ciertos sectores del visitante, de acuerdo a un análisis de riesgo. Esperamos que ojalá nos acompañen diez mil evertonianos y con un plan de fidelidad".

Durante la visita, las autoridades revisaron los accesos, rutas de evacuación, sistemas de control, segregación de hinchadas y el despliegue operativo que permitirá resguardar tanto a los asistentes como a la comunidad durante la jornada.

Carabineros explicó que el primer anillo será el de seguridad al interior del estadio; el segundo será preventivo, donde se realizará la validación y la entrada de las personas; un tercero que abordará los cortes de tránsito en Los Castaños con 5 Norte, además de Padre Hurtado y Alcalde José Luis Trejo; un cuarto anillo en el espacio público-privado de las zonas colindantes al estadio; y otro asociado al resguardo de carros policiales, motos todoterreno y trabajo junto al Municipio.

Respecto al hospedaje de Colo-Colo, el teniente coronel Erick Ehrenfeld, jefe del servicio exterior de la Prefectura de Carabineros de Viña del Mar, indico que "hay muchos hinchas que se acercan a estos recintos para alentar a su equipo y Carabineros va a estar en el lugar con la finalidad de resguardar tanto a las personas que van al hotel, las personas que transitan, como también evitar algún tipo de corte de tránsito que nos puedan alterar el orden público normal de la comuna”.

Finalmente, las autoridades reiteraron que el éxito del encuentro también depende del compromiso de los asistentes, por lo que hicieron un llamado a respetar las medidas adoptadas, privilegiando una conducta responsable que permita que el encuentro se desarrolle con normalidad y sin incidentes.

PURANOTICIA