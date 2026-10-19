Diputado Venegas recurrirá a Contraloría por millonarios contratos de empresa de alcaldesa de Hijuelas con el Estado

El diputado Nelson Venegas (PS) junto a los concejales Gladys Verdugo y Aroldo Vargas, anunciaron que recurrirán a la Contraloría Regional para solicitar una investigación por los contratos suscritos entre organismos públicos y Protec Chile, empresa en la que la alcaldesa Verónica Rossat (Ind., ex-UDI) mantiene un 75% de participación.

La acción fiscalizadora surge tras conocerse que la firma registra 501 órdenes de compra con el Estado desde 2021, de las cuales 87 fueron emitidas después de la entrada en vigencia de la Ley 21.659, cuyo artículo 36 prohíbe a sociedades con participación de alcaldes prestar servicios de seguridad privada a organismos estatales. Norma de la cual ella dice “no tener idea”.

Al respecto, el parlamentario declaró que “estamos frente a antecedentes que deben investigarse hasta las últimas consecuencias. La ley es clara y ninguna autoridad está por encima de ella. No basta con decir que se desconocía la ley. Aquí corresponde esclarecer si hubo contratos ilegales, determinar responsabilidades y establecer si se vulneró la probidad administrativa”.

Los contratos adjudicados a la empresa corresponden principalmente a servicios de vigilancia, instalación de sistemas de seguridad y monitoreo de alarmas, siendo sus principales clientes la Municipalidad de Ovalle, el hospital de dicha comuna y el Registro Civil.

Este último organismo puso término anticipado a un contrato superior a los $50 millones con la firma. Ante estos antecedentes, el diputado Venegas y los concejales solicitarán a Contraloría investigar las contrataciones realizadas tras la entrada en vigencia de la normativa y determinar las eventuales responsabilidades administrativas.

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