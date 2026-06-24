Diputado Venegas critica gestión del Gobierno en materia de seguridad y acusa falta de resultados en la región de Valparaíso

Una dura crítica a la gestión de seguridad del Ejecutivo realizó el diputado Nelson Venegas, quien acusó una preocupante falta de soluciones tras meses de promesas en la materia, sobre todo en la región de Valparaíso, zona a la que representa en el Distrito 6.

“Yo quiero preguntarle al gobierno cuándo va a empezar a gobernar. Llevamos meses ya y todavía no hay ninguna solución respecto de lo que ellos mismos con tanta certeza, con tanta seguridad, con tanta pasión, señaló que iban a venir a defender que era el tema de la seguridad ciudadana”, manifestó el legislador.

El parlamentario advirtió que los planes gubernamentales no estarían dando resultados, apuntando a un empeoramiento de las cifras de delincuencia. “No solo no hay avance, sino que además hay retroceso. Tenemos más muertos que el año pasado a la misma fecha”, acusó, ejemplificando la situación con episodios recientes de alta connotación social: “Ahora tenemos dos muertos producto de una situación que se produjo en Rodelillo. Tenemos secuestro acá en el terminal de Valparaíso”.

Ante este escenario que calificó como una “situación crítica”, Venegas emplazó directamente al jefe de la cartera a asumir un rol más activo y a reducir la exposición mediática. “Yo le quiero solicitar respetuosamente, pero también drásticamente al ministro Arrau que se haga cargo de una vez por todas de este problema, porque no es posible que en 100 días lo único que hayamos tenido es un cambio de una ministra, un ministro que todavía lo único que anda haciendo es despacho o conferencias de prensa, pero que no vemos acciones concretas”, fustigó.

Finalmente, el parlamentario cuestionó el escaso despliegue y la falta de coordinación de la autoridad sectorial a nivel local. “Y para qué decir aquí en nuestra región respecto de lo que es el Seremi de seguridad, donde no hay ni siquiera un avance, siquiera se ha juntado con los parlamentarios para saber qué es lo que vamos a hacer respecto a una situación tan apremiante y angustiante como el tema de la delincuencia”, concluyó.

PURANOTICIA