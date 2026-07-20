Diputado Venegas califica como una "burla" la compensación de $40 mil anunciada por Chilquinta tras cortes de luz en la V Región

El diputado Nelson Venegas criticó la compensación extraordinaria desde $40.000 anunciada por Chilquinta para clientes que perdieron alimentos producto de las interrupciones prolongadas del suministro eléctrico en la región de Valparaíso.

“Ya Chilquinta nos tiene cansados, nuevamente una burla, una desatención por nuestra gente. Imagínense lo que significa para familias estar cuatro días sin el suministro eléctrico. Significa que perdieron los alimentos, que perdieron sus enseres”, señaló.

El parlamentario agregó que los cortes también afectaron gravemente a sistemas de Agua Potable Rural (APR) en la zona interior de la región, dejando a comunidades sin luz y sin agua durante varios días. “¿Y qué nos ofrecen hoy día? Cuarenta mil pesos”, cuestionó.

El legislador junto a la alcaldesa de San Felipe, Carmen Castillo, además del alcalde de Panquehue, Gonzalo Vergara y la concejala de Calle Larga, Barbara Farías, plantearon esta situación ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), y denunciaron una reiteración de fallas que también se registraron en años anteriores.

“Vamos a seguir exigiendo y vamos a ser rigurosos con el cumplimiento de una empresa que le ha faltado el respeto. No solo esta vez, sino que ya en reiteradas oportunidades a la gente de nuestra zona”, afirmó.

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