Chilquinta entregará compensaciones desde $40 mil a clientes afectados por cortes de luz en la región de Valparaíso

Chilquinta anunció la entrega de una compensación extraordinaria, a partir de $40.000, a los clientes que hayan sufrido pérdidas de alimentos como consecuencia de interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, durante el sistema frontal que afectó a la región de Valparaíso.

La medida busca entregar una respuesta concreta a las familias que, además de enfrentar la interrupción del servicio, sufrieron efectos directos en su vida cotidiana y en su presupuesto familiar.

“Sabemos que una interrupción prolongada no solo significa permanecer sin electricidad. Para muchas familias también implica la pérdida de alimentos, gastos imprevistos y una alteración importante de sus actividades diarias. Por eso hemos decidido implementar una compensación extraordinaria desde $40.000, reconociendo que existen distintos niveles de afectación y que cada situación debe ser atendida con responsabilidad y sensibilidad”, señaló Chilquinta.

Para facilitar el acceso a este beneficio, la compañía dispondrá de un procedimiento simple y expedito. La compensación base por pérdida de alimentos no requerirá la presentación de boletas o comprobantes de compra, sin perjuicio de las validaciones necesarias que realiza la empresa para acreditar la afectación asociada a la interrupción del suministro. Cuando las pérdidas superen el monto base, los clientes podrán presentar antecedentes adicionales para que su caso sea evaluado individualmente.

“Esta medida no busca minimizar las dificultades enfrentadas por nuestros clientes, sino responder a ellas con acciones concretas. Sabemos que recuperar la confianza exige facilitar los procesos, escuchar cada caso con seriedad y entregar soluciones”, agregó la empresa.

La compañía reforzó sus equipos de atención para recibir y tramitar las solicitudes, evitando gestiones innecesarias y entregando información clara durante todo el proceso. Para hacer más expedita la reclamación, se ha habilitado su sitio web, como canal exclusivo de ingreso.

Chilquinta indicó que esta compensación extraordinaria será independiente de las compensaciones automáticas establecidas en la normativa eléctrica, cuando estas resulten aplicables.

Finalmente, la compañía destacó que este sistema frontal tuvo características extraordinarias y provocó daños de gran magnitud tanto en la infraestructura eléctrica como en el entorno, afectando significativamente a numerosas familias de la región de Valparaíso. Frente a esta situación, Chilquinta continúa trabajando de manera ininterrumpida para reponer el suministro a la totalidad de los clientes afectados, reafirmando su compromiso con las personas y comunidades a las que entrega servicio.

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