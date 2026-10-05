Prisión preventiva para dos sargentos de la Armada imputados por presunta violación en Rapa Nui: fueron trasladados a Talcahuano

Bajo la medida cautelar de prisión preventiva quedaron dos sargentos activos de la Armada de Chile formalizados como imputados por un presunto delito consumado de violación en contra de una joven de 23 años de la etnia Rapa Nui. La decisión judicial se adoptó este domingo 4 de octubre tras la audiencia de formalización celebrada en la isla, determinándose que los imputados sean trasladados a la zona continental para cumplir la medida en un recinto institucional ubicado en Talcahuano.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el hecho ocurrió en la madrugada del sábado 3 de octubre en dependencias militares de la institución. La denuncia fue interpuesta directamente por la víctima ante Carabineros de la Sexta Comisaría de Frontera Rapa Nui. Sobre el ingreso de la causa y las primeras instrucciones, el fiscal jefe de Rapa Nui, Sergio Espinosa Daza, detalló:

"La denuncia propiamente tal la ingresa en Carabineros en la madrugada del día 3 de octubre, directamente por parte de la víctima. Con esos antecedentes, lo que hace Carabineros es ponerse en contacto con el turno de instrucción y flagrancia de la Fiscalía Regional de Valparaíso para recibir las instrucciones respecto a las diligencias a ejecutar".

Posteriormente, personal policial logró acreditar la existencia del delito e identificar a los presuntos agresores dentro del plazo de flagrancia mediante la toma de testimonios y exámenes corporales. Al ser consultado sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque, el persecutor explicó que la dinámica tuvo lugar dentro de un espacio militarizado:

"Por de pronto habría que señalar que el hecho y la dinámica se desarrolla dentro de un recinto militar, como primera cuestión a considerar como aspecto relevante para la investigación".

En esa misma línea, el fiscal precisó el ambiente social previo en el que se vio envuelta la víctima junto a los imputados: "En segundo término, se da en un contexto de celebración con personas ajenas a la institución de la Armada, con ingesta alcohólica de por medio".

Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, existía una relación previa entre los presuntos involucrados, lo que facilitó la llegada de la afectada al lugar de los hechos:

"Ese es el contexto donde se desarrollan los hechos que son materia de la investigación y que darían cuenta, finalmente, de la agresión sexual que la víctima denunció por parte de estos dos funcionarios de la Armada, que tenían un grado de conocimiento previo con la víctima".

Tras ser puestos a disposición de la justicia, este domingo se llevó a cabo la audiencia donde el Ministerio Público expuso los antecedentes recabados e imputó formalmente a ambos funcionarios. El fiscal Espinosa detalló el resultado de dicha sesión:

"Se formalizó investigación por un delito de violación (…) consumado autores ambos, ejecutores, y se le expuso al tribunal el cúmulo de antecedentes que se han recopilado o recabado hasta este minuto y se solicitó la prisión preventiva al tribunal, conociendo de los antecedentes proporcionados por la fiscalía, decretó la prisión preventiva de ambos, se fijó un plazo de investigación de 80 días".

A raíz de la condición militar de los imputados y la falta de infraestructura especializada en la isla, el tribunal ordenó su traslado al continente para cumplir la medida cautelar. Respecto a esta determinación, el persecutor fundamentó:

"Estos imputados al tener el carácter de funcionarios de la Armada, (…) y no existiendo un penal de la Armada acá en la isla, se dispuso a su traslado hasta Talcahuano, donde existe allá un penal de la Armada, donde van a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva".

En paralelo al traslado de los procesados, la causa se mantiene con diversas diligencias científicas en curso, enfocadas en el peritaje de muestras biológicas recabadas en la etapa flagrante. En relación con estas pruebas técnicas, el fiscal jefe sostuvo:

"Hay mucho material o levantamiento de material orgánico que va a ser objeto de las respectivas pericias por parte del organismo pertinente para establecer análisis comparativos de ADN y también se tomaron muestras para poder establecer la ingesta tanto alcohólica como de drogas en la sangre y orina de los participantes".

Finalmente, el Ministerio Público enfocaría los 80 días de investigación en consolidar el material probatorio y evaluar si existen otros presuntos funcionarios involucrados en el caso. Al respecto, Espinosa concluyó:

"Seguimos desplegando diligencias para efecto de descartar o confirmar y acreditar la participación de personas distintas a los imputados que han sido formalizados. Y básicamente a la espera de poder recabar todos los antecedentes suficientes, porque ya se han recabado una serie de antecedentes que son bastante contundentes con respecto a la acreditación de derechos y la participación de los imputados".

PURANOTICIA