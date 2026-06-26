Diputado que preside la Comisión de Vivienda por demoliciones en El Olivar: “Si usted tiene casa nueva, ¿cómo va a empezar a reparar?”

En medio del debate por la reconstrucción en el sector El Olivar, en la parte alta de Viña del Mar, particularmente por las viviendas que se pretenden demoler debido a graves fallas estructurales detectadas en algunos informes, se han instalado diferencias entre autoridades, vecinos y organismos técnicos respecto de las decisiones adoptadas y el rol del Ministerio de Vivienda en la definición del futuro de las casas afectadas.

En ese contexto, el presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, Juan Carlos Beltrán (RN), abordó con Puranoticia.cl el rol del Congreso en la discusión señalando que “nuestro norte es apoyar y trabajar fuertemente por la reconstrucción y sobre todo por la vivienda a nivel país”, y que “yo sé que el de El Olivar es un tema complejo, difícil de abordar y sobre todo de solucionar".

Tras la visita de tres diputados a El Olivar durante el jueves, Beltrán indicó que "hemos tratado de aportar como comisión, no de forma individual, para tratar de ayudar”, y reconoció que “sé que hay una preocupación enorme de parte de los vecinos y también de los dirigentes", pero advirtió que “aquí hay un grupo de personas que no quieren recibir estas viviendas y hay otro grupo que efectivamente quiere”.

Asimismo, el parlamentario de RN sostuvo que “aquí hay un tema que traspasa los colores políticos: lo que es tema de salud, lo que es tema de vivienda, donde las familias perdieron absolutamente todo en un incendio realmente destructor”. Por ello, aseguró que “no podemos ver el tema políticamente”, y enfatizó que “si yo, más allá de que soy de este Gobierno de derecha, no cierro los ojos; todo lo contrario".

De igual forma, planteó que "a mí lo que me interesa es ayudar a la gente del país y la manera de ayudar es entregar las viviendas en las mejores condiciones”, agregando que “hay que dialogar, pero tienen que estar todos los antecedentes sobre la mesa y ahí se tomará una determinación”. También subrayó que “si los antecedentes ya están en los tribunales, ellos pedirán los informes técnicos a los profesionales idóneos para entregar un veredicto final”, insistiendo en que “lo mismo que nosotros estamos pidiendo como Comisión de Vivienda y vamos a insistir en eso”.

El diputado por La Araucanía afirmó que “concuerdo absolutamente en que la gente lo que necesita son soluciones, sus casas; eso está clarísimo”, y que “nosotros como diputados lo que queremos es ayudar a que la gente tenga sus casas. Si vamos a llegar a un invierno y no van a tener sus casas, entonces la gente se desespera".

Beltrán respaldó la idea de demoler las viviendas en mal estado señalando que "sin ser un profesional idóneo en la materia, pero si usted tiene algo nuevo, ¿cómo va a empezar a reparar o a reforzar algunas casas?”, y agregó que “la gente quiere su vivienda, sobre todo hay adultos mayores y tenemos que preocuparnos de ellos, que quieren sus viviendas, pero para eso necesitan viviendas en óptimas condiciones".

Por último, respecto de una eventual citación del ministro Iván Poduje en la comisión que preside, Beltrán indicó que “no lo hemos descartado”, al tiempo que recordó que “nosotros hicimos una reunión primero con el exministro Montes y posteriormente invitamos a la Contralora Nacional junto con el ministro Poduje”, pero que “ahí ocurrió un hecho en que fue la Contralora, hizo una exposición (...) y posteriormente se le iba a dar la palabra al ministro Poduje, pero lamentablemente se nos fueron los tiempos”.

En ese sentido, recordó que "solicitamos la unanimidad de los parlamentarios para poder ampliar el horario de la comisión, pero lamentablemente no fue dada la unanimidad, por lo tanto el ministro Poduje no pudo exponer ni pudo dar las explicaciones”, y precisando que “él no pudo entregar esa información”.

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