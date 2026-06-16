Diputado Nelson Venegas destaca los beneficios económicos que traería el túnel de baja altura entre Los Andes y Mendoza

El diputado Nelson Venegas destacó en Puranoticia.cl los múltiples beneficios que implicaría la construcción de un túnel de baja altura para fortalecer la conexión comercial entre Mendoza y la Región de Valparaíso. Tras reunirse con el canciller Francisco Pérez Mackenna para abordar esta iniciativa, el legislador enfatizó que este corredor bioceánico, impulsado por un consorcio privado chileno-singapurense, no es una quimera, sino un proyecto estratégico de alta rentabilidad que transformaría el desarrollo productivo de la región y del país.

LIDERAZGO PORTUARIO EN TODA LATINOAMÉRICA

Para Venegas, uno de los beneficios más relevantes radica en la capacidad de carga del trazado ferroviario, lo que permitiría posicionar a los puertos de la Región de Valparaíso en un nivel de competitividad internacional sin precedentes.

"Aquí estamos hablando de negocios y decirle al ministro que aquí hay buenos negocios (...) significaría que nosotros podríamos transformarnos en un lugar de expansión portuaria de características extraordinarias, más importantes de toda Latinoamérica (...) mucho más incluso cercano a lo que ocurre en Panamá".

FIN DEL AISLAMIENTO POR CONTINGENCIAS CLIMÁTICAS

Otro de los beneficios clave es la continuidad operativa del transporte de carga, superando la histórica vulnerabilidad del actual Paso Los Libertadores, que enfrenta constantes cierres debido a las condiciones meteorológicas.

"No puede ser que nosotros, siendo vecinos de Argentina, teniendo la posibilidad de que esto se transforme en un corredor (...) estemos, como en los tiempos primitivos, prácticamente sujetos a la inestabilidad del tiempo, de la naturaleza. Nosotros ya tenemos que avanzar en una lógica donde seamos capaces de tener un diseño respecto a eso".

IMPULSO PRODUCTIVO PARA LONGOTOMA Y LA PROVINCIA DE PETORCA

El parlamentario destacó que el principal valor diferenciador de esta propuesta radica en la recuperación de las líneas férreas existentes para el transporte de carga, lo que permitiría generar un nuevo polo de desarrollo económico y productivo en territorios históricamente rezagados, como la provincia de Petorca.

"El proyecto, es como un sector de acopio de granos (…) aquí no estamos hablando de obra nueva, sino que es la recuperación de líneas de tren que ya existen y que están totalmente abandonadas (...) significaría el desarrollo de la provincia de Petorca. Esto es muy bueno".

ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA

Pese al alto costo de la megaobra, estimado en 9.500 millones de dólares, Venegas sostuvo que el impacto social y económico justifica desarrollar la infraestructura mediante el sistema de concesiones, permitiendo atraer inversión privada sin comprometer los recursos estatales.

"Yo creo todavía en la posibilidad de que se puede generar y levantar infraestructura financiada por los privados y de vuelta después por el Estado, a través del método de concesiones (...) yo creo en la asociatividad pública y privada y, sobre todo, cuando se trata de proyectos que dinamizarían económicamente mucho el sector".

MIRADA DE FUTURO

El parlamentario concluyó que, aunque este túnel de 54 kilómetros es una obra de largo plazo, constituye su principal bandera de lucha regional. En esa línea, adelantó que el ministro de Relaciones Exteriores visitará la zona de Los Andes el próximo 26 de junio para conocer en terreno el trazado ferroviario existente y evaluar el potencial de esta iniciativa estratégica.

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