Diputado Javier Olivares responde a críticas a su estilo parlamentario: “La verdad es que yo soy un show por sí mismo”

Entre cuestionamientos por su estilo mediático, fiscalizaciones de madrugada e incluso la agresión sufrida durante una actividad en Olmué, el diputado Javier Olivares (PDG) aseguró en Puranoticia.cl que no cambiará su forma de ejercer el cargo y defendió su estrategia de fiscalización en terreno.

El parlamentario ha estado en el centro de la atención por sus inspecciones nocturnas a centros de salud, tensos requerimientos a autoridades locales y por el ataque que sufrió junto a uno de sus asesores durante la celebración del 53° aniversario del Club Deportivo Montevideo en Olmué, episodio que terminó con una denuncia policial y el traslado de ambos a un recinto asistencial para constatar lesiones.

Pese a las críticas, Olivares aseguró que mantendrá intacta su forma de actuar como diputado del Distrito 6 y frente a quienes lo acusan de montar espectáculos para redes sociales o de actuar como un "diputado nocturno", el legislador defendió su estilo y afirmó:

“Mira, la verdad es que yo soy un show por sí solo, la verdad es que soy un personaje público desde que soy un niño, no tengo problema en aquello”, confesó.

Asimismo, recordó el respaldo obtenido en las urnas para justificar su forma de ejercer el cargo.

“Gané justamente haciendo esto mismo que yo siempre he hecho (...) estos cuatro años que voy a estar aquí en Chile haciendo esta pega, la voy a seguir haciendo de la misma forma, gústele a quien le guste. Yo ya no soy candidato, yo ya gané con amplia mayoría”.

VISITA NOCTURA AL ALCALDE

Consultado por las críticas tras haber concurrido de noche al domicilio del alcalde de Olmué, Olivares descartó que ese episodio correspondiera a una acción realizada en su calidad de parlamentario.

“Lo que ha dicho el alcalde en su momento, de que yo iba a altas horas de la noche ahora durante la labor parlamentaria, no es más que una sacada de contexto, por no decir una mentira del porte de un buque”.

El diputado explicó que el hecho ocurrió el año pasado, cuando aún trabajaba como periodista. Según relató, cerca de las 21:30 horas llegó junto al equipo del programa para solicitar explicaciones por un grave socavón en el sector El Arco.

De acuerdo con su versión, el alcalde no salió a atenderlos, aunque en el lugar detectaron una camioneta municipal estacionada en el domicilio, situación que —a su juicio— infringía la normativa de la Contraloría.

“Yo cuando cambié las playas de Miami y la platita que ganaba allá por venirme a Chile, siempre tuve claro que a este país no venía a hacerme amigo de ninguna autoridad. Venía precisamente a todo lo contrario: a fiscalizarlos, a ponerle la lupa a las gestiones y no a invitarlo a comerme un asado, sino a exigirle que haga la pega”.

En cuanto a la administración comunal, evaluó la gestión municipal con nota 3,5, cuestionando la atención a las demandas ciudadanas, la crisis hídrica y las supuestas irregularidades vinculadas a la investigación sobre camiones aljibe. En esa línea, sostuvo que ‘’al alcalde de Olmué le cuesta un poquito moverse en el mundo público”, comentó.

FISCALIZACIÓN EN EL HOSPITAL DE LIMACHE

El diputado también abordó la fiscalización realizada a las 3:00 de la madrugada en el Hospital Santo Tomás de Limache, en medio del reciente sistema frontal.

Al ser consultado por la razón de efectuar la visita en ese horario, sostuvo que se trata precisamente de momentos en los que habitualmente no existen controles.

“Porque son las horas que en general nadie va. Mientras estábamos en el recorrido, nos plantearon que fuéramos al hospital de Limache para no hacer el típico horario”.

Olivares rechazó que la acción respondiera a una búsqueda de protagonismo y aseguró que su equipo mantiene un trabajo permanente en terreno.

“Cuando usted vea que aquí el equipo no duerme, a la hora que sea estamos en la calle y podemos caer en cualquier institución a fiscalizar. (…) A mí no me interesa ir a fiscalizar a nadie; si no fuera por la pega que estamos realizando a las tres de la mañana, preferiría estar en mi casa durmiendo”.

El parlamentario afirmó que durante la inspección pudo constatar tanto el trabajo del personal de salud como deficiencias de infraestructura, entre ellas goteras al interior del recinto.

INTERNA DEL PDG

Respecto de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía y el Servel sobre el financiamiento y las cuentas del Partido de la Gente (PDG), Olivares reconoció que la situación "enturbia, molesta y es una piedrita en el zapato", aunque recalcó que lleva menos de un año militando en la colectividad y llamó a que los organismos competentes resuelvan el caso con rapidez.

En el plano político nacional, calificó como un "tremendo y craso error" del Gobierno las fallas de coordinación que impidieron la votación de la megareforma en el Senado.

Finalmente, el diputado reiteró que mantendrá su estilo de fiscalización en las 26 comunas del Distrito 6, asegurando que continuará recorriendo el territorio y fiscalizando la labor de las autoridades.

“La gran mayoría de políticos: ojalá, Olivares, nunca hubiese ganado para no ir a molestar a nadie, pero precisamente estos cuatro años vamos a estar molestando y haciendo que la gente trabaje como corresponde, porque es platita de todos los chilenos”, finalizó.

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