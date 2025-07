Diputado Celis solicita al Presidente Boric una ley corta que entregue una respuesta efectiva a damnificados por el megaincendio

Durante una nueva sesión de la comisión especial investigadora en la Cámara de Diputados por la reconstrucción tras el megaincendio que afectó a la Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, el diputado Andrés Celis, presidente de la instancia, criticó la ausencia de liderazgo del Ejecutivo y solicitó al Presidente de la República que impulse con urgencia una ley corta que permita avanzar en una reconstrucción total e integral para las comunas.

En la jornada, la comisión recibió a la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, quien expuso una situación crítica en su comuna debido a la falta de apoyo y coordinación por parte del Gobierno. “La alcaldesa fue clara y es que hoy no hay una cabeza visible ni una directriz. La ministra de Desarrollo Social está absolutamente ausente, y tanto la Seremi del Minvu como la directora del Serviu no están liderando nada. No parece que haya alguien al mando de este proceso tan urgente”, señaló el parlamentario.

El legislador también cuestionó la ejecución de los recursos disponibles para la emergencia. “Estamos hablando de un fondo que asciende a 800 mil millones de pesos y que simplemente no se está gastando. Los dineros no están llegando a los territorios, y eso es inaceptable considerando la magnitud del desastre”, dijo.

Producto de esta sesión, la comisión acordó oficiar a diversas autoridades para esclarecer sus responsabilidades y conocer el estado detallado de los fondos. " Es totalmente necesario tener una precisión en cuanto a cuáles son los roles de las distintas autoridades y, además, de los dineros que han sido aprobados por este Congreso”, enfatizó.

Entre los oficios despachados, se solicitó a la Dirección de Presupuestos (Dipres) informar sobre la ejecución del Fondo de Emergencia Transitorio (FET) en Viña del Mar y Quilpué, así como la factibilidad de realizar traspasos directos a los municipios. También se pidió al Ministerio del Interior y a la Dipres explicar la directriz que habría instruido al municipio de Quilpué no invertir recursos de emergencia en viviendas irregulares.

Asimismo, se solicitó a Minvu, Desarrollo Social, Interior y Dipres que se otorguen con urgencia kits de emergencia a las familias que, producto de las lluvias, vieron afectadas sus viviendas autoconstruidas, muchas de las cuales no recibieron apoyo previo. Finalmente, se pidió claridad sobre si las familias que se encuentran en asentamientos irregulares serán contempladas en los beneficios del proceso de reconstrucción.

LEY CORTA DE RECONSTRUCCIÓN

El diputado Celis, posterior a la comisión, manifestó la urgencia de que el Gobierno pueda hacer una ley corta para agilizar las compensaciones a las víctimas del megaincendio.

En ese sentido, aseguró que "lo que se ha hecho hasta ahora, lamentablemente, son soluciones parche las que se están dando a los miles de damnificados y debemos también tener claro que hay distintas demandas que finalmente van a hacer que el Estado tenga que desembolsar miles de millones de dólares, por lo tanto, la solución más práctica, más directa y más justa es que se pueda dictar una ley que le de una compensación justa a las miles de familias que finalmente, hoy día, son víctimas de un Estado que llegó tarde".

“Soy partidario de que el Ejecutivo presente una ley corta que permita una reconstrucción total e íntegra en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Esa ley debe abarcar a todos los damnificados, establecer indemnizaciones y compensaciones para las víctimas, y dar una conducción clara al proceso”*, sostuvo.

La sesión también contó con la exposición de Felipe Olea, abogado representante de damnificados, así como de víctimas que relataron experiencias dramáticas, incluyendo la pérdida de familiares producto de la tragedia.

“La reconstrucción no puede seguir avanzando con esta lentitud. Necesitamos un liderazgo y recursos bien ejecutados. El Gobierno no ha estado a la altura, y si no se toman decisiones ahora, la tragedia se va a volver aún más profunda”*, concluyó.

