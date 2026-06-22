Diputado Celis adelanta que rechazará acusación contra Grau y afirma que tras algunos argumentos hay "revanchismo"

La acusación constitucional (AC) presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, continúa generando divisiones al interior del oficialismo a pocas horas de que sea votada en la Cámara de Diputados. Y es que mientras algunos sectores impulsan el libelo argumentando errores graves en la conducción económica y fiscal del país durante la gestión del exPresidente Gabriel Boric, otros parlamentarios han manifestado reparos jurídicos respecto de la procedencia de la herramienta constitucional.

Uno de ellos es el diputado por el Distrito 7 de Valparaíso, Andrés Celis (RN), quien confirmó que votará en contra de la acusación y defendió la libertad de acción existente al interior de Renovación Nacional frente a este tipo de procedimientos.

El parlamentario aseguró en Puranoticia.cl que "Renovación Nacional es un partido que respeta lo que es la Ley Orgánica de Partidos Políticos, cuyo artículo 42 establece que no pueden haber instrucciones, órdenes y ni siquiera recomendaciones en cuanto a las acusaciones constitucionales. Ni a los diputados, ni a los senadores".

De hecho, incluso la propia legislación contempla sanciones para los dirigentes de partido que intenten influir en este tipo de votaciones. En esa línea, indicó que "son solamente las materias de las acusaciones constitucionales donde los partidos políticos no pueden dar ni instrucciones ni recomendaciones. Y por eso hay libertad de acción, que es algo obvio, ni siquiera debiese ser algo acordado dentro de una bancada".

Respecto a la decisión que adoptará acerca del futuro del libelo, Celis afirmó que "yo voy a votar en contra y voy a fundamentar mi voto en contra exclusivamente en respetar el Estado de Derecho". Asimismo, el congresista planteó que las eventuales deficiencias de una autoridad política deben enfrentarse mediante otros mecanismos institucionales y no necesariamente mediante una acusación constitucional.

En ese sentido, explicó que "los errores cuando tú eres un mal ministro, cuando tú no ejerces bien el cargo, eso lo castiga la ciudadanía", recordando que, a su juicio, aquello ya ocurrió en las últimas elecciones presidenciales. También recordó que cuando se considera que un Ministro de Estado está incumpliendo con sus funciones, la Constitución contempla herramientas distintas, como las interpelaciones.

El representante de la V Región enfatizó que "la acusación constitucional es la última ratio" y que este mecanismo debe utilizarse únicamente cuando exista una infracción grave al ordenamiento jurídico. Por ello, indicó que "la acusación constitucional está para cuando existe un dolo constitucional, cuando existe un delito. La acusación constitucional no es cualquier recurso, no es cualquier mecanismo".

Vale recordar que las consecuencias son particularmente severas en caso de que prosperen las acusaciones constitucionales, ya que una eventual condena implica cinco años de inhabilidad para ejercer funciones públicas. Incluso, de prosperar el proceso en el Congreso, se puede prohibir la salida del país de la autoridad acusada.

Bajo esa lógica, el legislador llamó a separar las evaluaciones políticas de los fundamentos jurídicos exigidos para una acusación constitucional. "Reitero, uno en política no puede actuar con revanchismo y, como la justicia no es venganza, la política tampoco es revanchismo. En la acusación constitucional uno no puede actuar con intención ni con pasión, uno tiene que actuar conforme a derecho".

El diputado RN también cuestionó algunos de los argumentos que han sido utilizados por quienes respaldan la acusación. Según indicó, "he escuchado a parlamentarios que han dicho que fue un muy mal ministro, que fue muy irresponsable, que tuvo un gasto descontrolado, que cometió muchos errores, que sería una vergüenza que nosotros no lo sancionáramos. ¡Esos son puros sentimientos. Esas son puras intenciones. Esas son puras pasiones!", añadiendo que ninguno de esos argumentos aparece contemplado en la ley como fundamento suficiente para respaldar una AC.

Como contraste, recordó que anteriormente apoyó la acusación constitucional contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, porque en ese caso sí observó infracciones legales y constitucionales. "Ahí sí había infracción de ley, infracción a la Constitución porque estaba la Ley Orgánica de Tribunales. Ahí había falta a la probidad. Ahí sí habían motivos. Aquí no hay, no existe; aquí hay revanchismo, aquí hay pasión, aquí hay sentimientos; aquí hay un muy mal ministro, un pésimo ministro, pero eso ya fue visto en las urnas", afirmó el parlamentario de Valparaíso.

Otro de los puntos centrales planteados por Celis dice relación con el uso de los informes y observaciones emitidos por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), antecedentes que han sido citados dentro de la acusación. "Tiene que haber una abierta infracción a la ley y a la Constitución. Cuando el CFA te dice que no es una obligación, que es una orientación, que es un consejo, pero no es vinculante".

Bajo esa premisa, advirtió que aceptar los argumentos contenidos en el libelo podría abrir la puerta a futuras acusaciones por diferencias en proyecciones económicas o estimaciones fiscales. "Pueden llevar a Jorge Quiroz perfectamente. ¿Sabes por qué? Porque las estimaciones que hace un Ministro de Hacienda no están escritas sobre piedra. Son consideraciones que van a depender del precio del cobre, del precio del dólar, si hay guerra entre Irán y Estados Unidos. Depende de muchos factores externos e internos. Y eso no lo va a saber ningún Ministro de Hacienda", manifestó.

Celis también abordó las críticas que han surgido desde otros sectores del oficialismo, particularmente desde el Partido Republicano, hacia los parlamentarios que han anunciado su rechazo a la acusación, como por ejemplo Diego Schalper. Frente a ello, evitó cuestionar a quienes sostienen una postura distinta diciendo que "yo no voy a descalificar a nadie", recordando que cuando se discutió la acusación constitucional contra la exministra Ríos, Republicanos votó en contra y él respetó aquella decisión.

Finalmente, el diputado reafirmó a Puranoticia.cl que mantendrá su postura cuando el libelo llegue a la Sala de la Cámara y anticipó que no será el único integrante de su bancada en rechazar la acusación. "Yo no cambio el voto", señaló, agregando que "en la bancada, que somos 16 porque somos 13 RN, más 2 Evópoli y 1 Demócrata, yo te garantizo que al menos siete no van a votar a favor. Entre siete y ocho".

Las declaraciones de Celis reflejan las diferencias existentes dentro del oficialismo respecto de la acusación constitucional contra Nicolás Grau y anticipan una votación que aparece estrecha y abierta, en medio de un intenso debate sobre los límites de la responsabilidad política y el uso de este mecanismo de control constitucional.

PURANOTICIA