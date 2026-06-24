Detienen a hombre de 39 años que mantenía cultivo indoor de cannabis sativa y más de 60 plantas en su domicilio en Limache

Un hombre de 39 años fue detenido por Carabineros tras ser sorprendido manteniendo un cultivo indoor de cannabis sativa en un inmueble del sector Cajón de Lebu, en la comuna de Limache.

El procedimiento se llevó a cabo en cumplimiento de una orden judicial, instancia en la que personal de la 3ª Comisaría de Limache detectó un sistema de autocultivo al interior de la vivienda. Ante la flagrancia del delito, los funcionarios procedieron a la detención del propietario del inmueble y dieron cuenta de los hechos al Ministerio Público.

Durante la diligencia, Carabineros incautó 64 plantas de cannabis sativa de distintos tamaños, que fluctuaban entre los 70 centímetros y un metro y medio de altura. Asimismo, se encontraron diversos elementos asociados a la dosificación y eventual distribución de la sustancia ilícita.

El capitán Felipe Delgado Pérez, comisario de la 3ª Comisaría de Limache, explicó que funcionarios "detectaron en un inmueble particular un sistema de autocultivo de plantas indoor de cannabis sativa, por lo cual, ante un delito flagrante, procedieron a la detención de su propietario, dando cuenta al Ministerio Público del hecho".

La autoridad también informó que el detenido registra una detención anterior por el delito de microtráfico y que será puesto a disposición del Juzgado de Garantía para su respectivo control de detención, donde se espera que posteriormente sea formalizado por infracción al artículo 8 de la Ley 20.000.

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