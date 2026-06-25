Detienen a dos personas presuntamente vinculadas a secuestro y homicidio de adolescente de 17 años en Putaendo

Personal de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Valparaíso detuvo a dos personas en el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía Local de San Felipe, tras la denuncia por presunta desgracia de un adolescente de 17 años desaparecido desde el 23 de junio.

Las diligencias, iniciadas por la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Segunda Comisaría San Felipe, permitieron establecer que la víctima habría sido obligada a subir a un vehículo mientras se dirigía a su domicilio. Posteriormente, se identificó el automóvil involucrado y a sus ocupantes.

Durante el procedimiento, uno de los imputados entregó antecedentes que permitieron ubicar un cuerpo calcinado en un camino interior que conecta Putaendo con Alicahue.

Los detenidos, quienes pasarán a control de detención este viernes 26 de junio, corresponden a dos hombres de 24 y 55 años.

Cabe señalar que efectivos de Carabineros incautaron una camioneta que habría sido utilizada en la comisión del delito. Por instrucción de la Fiscalía, las diligencias investigativas quedaron a cargo de personal especializado de OS-9 y Labocar.

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