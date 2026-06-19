Desmantelan campamento ilegal en el sector Palmas de Ocoa del Parque Nacional La Campana en Hijuelas

Guardaparques de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y efectivos de la Sección Forestal y Ecológica (OS5) de Carabineros desmantelaron un campamento ilegal en el sector Palmas de Ocoa del Parque Nacional La Campana, en Hijuelas.

Durante el operativo, los equipos fiscalizadores detectaron una corta no autorizada de bosque nativo de preservación y uso ilícito del fuego en las inmediaciones de esta instalación irregular. Estos hechos infringen la Ley 20.283 sobre Recuperación de Bosque Nativo y la Ley 20.653 que sanciona delitos asociados a acciones que puedan desencadenar incendios forestales.

Al respecto, el director regional de Conaf, Sandro Bruzzone, manifestó que “estos patrullajes son fundamentales en cuanto a la protección del ecosistema contenido en el parque nacional. Hay un enorme riesgo implícito al establecerse este tipo de campamentos de origen y objetivo desconocido, pero con efectos nocivos para el medioambiente y con riesgo también para sus ocupantes ilegales”.

Asimismo, hizo un llamado a los usuarios del entorno natural a “tener cuidado frente a un hallazgo de este tipo y, con la discreción debida, denunciarlo a los guardaparques”.

Para el jefe regional del Departamento de Áreas Protegidas de la Corporación, Marcelo Pérez, el emplazamiento irregular constituye una situación de “máxima gravedad” y una “amenaza latente”, principalmente por el uso ilegal del fuego, que podría haber provocado un incendio forestal.

En esa línea, subrayó que “estos hechos han sido denunciados a través de Carabineros a la Fiscalía Local de La Calera”.

Cabe consignar que Conaf y OS5 de Carabineros mantienen un programa de patrullajes preventivos, diurnos y nocturnos, para evitar y sancionar ilícitos ambientales en las áreas protegidas de la región de Valparaíso.

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