Desde "cambios importantes" a "odiosidad política": parlamentarios de Valparaíso analizan los 100 días del Gobierno de Kast

A poco más de tres meses de la instalación de la administración del Presidente José Antonio Kast, las aguas políticas en la región de Valparaíso se encuentran polarizadas. El cumplimiento de los primeros 100 días de mandato abrió un intenso debate entre los senadores y diputados de la zona, quienes se debaten entre el optimismo por las nuevas prioridades en seguridad y la dura crítica económica y social frente a la gestión del Ejecutivo.

Desde el sector oficialista, los parlamentarios de la región valoran el inicio de la gestión, reconociendo que, si bien los problemas estructurales son heredados, existe un giro valorable en la conducción del Estado.

La senadora por Renovación Nacional (RN), Camila Flores, llamó a la prudencia respecto a los plazos, pero destacó un cambio en las urgencias de la región, indicando que "a cien días del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, sería poco serio pretender evaluar transformaciones profundas, porque los problemas que enfrenta la región de Valparaíso llevan años acumulándose. Sin embargo, sí vemos un cambio importante en las prioridades. Hoy existe una preocupación real por recuperar la seguridad, reactivar la economía y volver a poner a las regiones en el centro de las decisiones".

Asimismo, el diputado Andrés Celis (RN) apuntó a que "creo que ha ido de menos a más, el tiempo le dio la razón en cuanto a los cambios en los ministerios. Vemos a un ministro Arrau, que está bastante bien posicionado en las encuestas (...) y en ese sentido, creo que hoy día el presidente Kast ya está marcando el rumbo de lo que él quiere hacer dentro de su programa de gobierno". Celis añadió con optimismo que "ya con esta disminución en el precio del combustible (...) la gente ya va a empezar a sentir el cambio de mano".

Por su parte, el diputado de la bancada Republicana y ex Carabinero, Sebastián Zamora, comentó que "en la región de Valparaíso, en solo 100 días vemos avances significativos en materia de seguridad, particularmente en el desalojo de tomas irregulares que por años generaron preocupación en distintas comunidades". Zamora también ensalzó "la presencia de distintas autoridades en la región de Valparaíso (...) incluyendo las visitas a sectores afectados por emergencias y la preocupación permanente por la reconstrucción y recuperación de espacios tan emblemáticos como el Jardín Botánico".

CRÍTICAS DESDE LA OPOSICIÓN

En la otra vereda, los representantes de izquierda de la región de Valparaíso lanzaron dardos directos contra el impacto económico que ha sufrido la ciudadanía y acusaron una severa desconexión entre las promesas de campaña del Ejecutivo y la realidad presupuestaria.

El diputado del Frente Amplio (FA), Jorge Brito, fustigó fuertemente el foco de la administración de Kast, manifestando que "los primeros 100 días han estado marcados por la odiosidad política en torno al gobierno anterior por evadir las tareas urgentes como el aumento del costo de la vida o inyectarle recursos al Mepco y por impulsar el bono para los súper ricos y ahora un mayor endeudamiento público". Brito advirtió que de seguir así "la inflación se duplicará" y apuntó al rol de colectividades aliadas: "Actores como el Partido de la Gente son fundamentales (...) Han sido ellos un pilar fundamental del presidente Kast en la megarreforma tributaria, en la mísera reducción del salario mínimo real y también en el mayor endeudamiento que promueve el ministro Quiroz".

En esa misma línea, el senador del FA, Diego Ibáñez, expuso que "el principal punto de desgaste de este gobierno en sus primeros cien días es la contradicción brutal entre el relato y los hechos (...) Tenemos un informe elaborado por expertos y técnicos que señala que este gobierno, en sus primeros noventa días, cumplió solo una de 440 compromisos de su programa. ¡Una! (...) El Plan Implacable, contra el crimen organizado, cero compromisos iniciados". Ibáñez también criticó el "recorte del 2,5% del presupuesto" en salud pública y el abandono de planes locales clave como "el tren a Santiago y el aeropuerto de Concón".

El descontento en el bloque se intensifica con el juicio del diputado Luis Cuello (PC), quien subrayó que "en 100 días, el Gobierno del Presidente Kast ha empobrecido a Chile a través del vencinazo, del alza al costo de la vida y también con un plan de desmantelamiento de lo público, afectando a los hospitales con los recortes, a la vocación pública, a los jardines y colegios y perjudicando a la inmensa mayoría de los chilenos".

Finalmente, el diputado Nelson Venegas (PS) atacó la falta de control e institucionalidad de la agenda de seguridad del Gobierno, diciendo que "si hay algo que pudiera resumir este gobierno es que al Ministro de Seguridad acaban de robarle 6 millones de pesos. Eso es este Gobierno. Aparte que hace poco tiempo atrás sacaron también a la propia ministra de Seguridad en menos de dos meses". El parlamentario socialista cerró alertando una falta de rumbo claro: "La gasolina está más cara que nunca, hay un aumento creciente de la inflación (...) falta por lo tanto un liderazgo donde todos sabemos que quien realmente está mandando en este país, lamentablemente, es Quiroz más que el Presidente Kast".

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