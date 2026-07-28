Declaran culpable a asistente de párvulos por brutal agresión contra su hijo de 13 años en San Antonio

Una mujer de 34 años, de profesión asistente de párvulos, fue declarada culpable por el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar (VIF), tras comprobarse su responsabilidad en las brutales agresiones cometidas contra su hijo de 13 años. El veredicto fue dictado de manera unánime por el Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio, en la región de Valparaíso.

Según informó el medio 24 Horas, la justicia acreditó la participación de la acusada en los hechos ocurridos el 17 de julio de 2025, en el sector de Llolleo, donde el adolescente logró escapar de su vivienda en medio de las agresiones para pedir ayuda.

De acuerdo con los antecedentes expuestos durante el juicio, el menor "llegó hasta la casa de una vecina llorando y con diversas lesiones visibles, además de presentar rastros de una sustancia química en su cuerpo".

Fue la propia vecina quien alertó a Carabineros, cuyos funcionarios trasladaron de inmediato al niño hasta un centro asistencial. Allí, el personal médico constató que las lesiones eran "compatibles con golpes, quemaduras e irritación por la aplicación de un producto químico".

Durante los alegatos, el Ministerio Público detalló la gravedad de las agresiones. La Fiscalía sostuvo que la acusada "agredió físicamente al menor de edad y utilizó un chispero de cocina para provocarle quemaduras, además de lanzar un producto químico sobre su rostro".

Tras el ataque, la mujer abandonó el lugar de los hechos, aunque fue detenida días después por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de las diligencias investigativas.

En el juicio, la defensa de la asistente de párvulos solicitó su absolución, argumentando que las lesiones "habrían sido provocadas por otra persona del entorno familiar". Sin embargo, el tribunal desestimó esa versión, considerando la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía, y emitió un veredicto condenatorio unánime.

Cabe señalar que, durante todo el proceso judicial posterior a su formalización, la imputada permaneció en libertad, sujeta a las medidas cautelares de arraigo nacional, firma quincenal y la estricta "prohibición de acercarse a la víctima".

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