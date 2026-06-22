Contraloría respalda al gobernador Mundaca por marcha del Día del Agua: "No he cometido ninguna falta administrativa"

La Contraloría General de la República se pronunció de manera definitiva sobre el requerimiento presentado en contra del gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, por su participación en la marcha del Día Mundial del Agua, realizada el pasado 22 de marzo de 2026 en Santiago.

A través de un dictamen, el organismo fiscalizador descartó categóricamente la existencia de irregularidades, concluyendo que la autoridad regional no incurrió en ninguna infracción jurídica ni administrativa y validando su derecho a participar en manifestaciones pacíficas en su calidad de ciudadano.

Tras ser notificado de la resolución, Mundaca reafirmó su histórico compromiso con la defensa de los recursos hídricos y valoró el pronunciamiento de Contraloría, que respalda su actuar.

"Soy un militante de la causa del agua, soy de aquellos que sostienen que el agua tiene que ser un derecho humano, un bien común y que tiene que salvaguardar la vida de las personas, la vida de los vegetales, funcionalmente el ecosistema, el desarrollo de las economías locales", sostuvo el gobernador.

En relación con la movilización que dio origen a la denuncia, la autoridad recordó que "miles de personas se manifestaron pacíficamente en las calles de Santiago. Ahí estuve, junto a ellos".

La denuncia buscaba establecer si el jefe regional había utilizado recursos públicos o su cargo institucional para asistir a la actividad. Sin embargo, el dictamen fue concluyente al descartar cualquier tipo de infracción.

El pronunciamiento "señala con mucha nitidez que no he cometido ninguna falta administrativa, que concurrí en mi condición de ciudadano, que jamás he hecho mal uso de recursos públicos y por tanto la Contraloría lo que hace es precisamente pronunciarse sobre la legitimidad que tengo como ciudadano de poder expresar mi opinión con respecto al agua", enfatizó Mundaca.

Finalmente, la autoridad regional cuestionó la utilización de los mecanismos de fiscalización para este tipo de requerimientos, argumentando que ello desvía la atención de asuntos de mayor relevancia para el país.

"Pedir un pronunciamiento a la Contraloría para que la Contraloría se pronuncie si en mi condición de ciudadano puedo manifestarme a favor del agua, la verdad que es una presentación que hace perder el tiempo a la Contraloría", cuestionó el gobernador, agregando de manera tajante que "jamás se puede conculcar el derecho a movilizarse pacíficamente cuando la causa tiene que ver con la preservación de la vida, toda la vida".

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