Consejo Ciudad Puerto inicia gobernanza para avanzar en el Plan Estratégico de la Zona Costera de Valparaíso

Con foco en poner en marcha la gobernanza tripartita para la materialización del Plan Estratégico de la Zona Costera (PEZC), se desarrolló la primera sesión 2026 del Consejo de Coordinación Ciudad Puerto de Valparaíso, instancia en la que se destacó el avance de este instrumento urbanístico y su paso hacia una etapa de implementación con una visión compartida.

Uno de los principales hitos de la jornada fue la presentación de la gobernanza del PEZC, que considera también una reestructuración de las comisiones del Consejo de Coordinación Ciudad Puerto. Esta iniciativa apunta a consolidar un modelo de gobernanza tripartita que promueva una participación equilibrada y efectiva de los distintos actores involucrados en el desarrollo del borde costero.

En esa línea, la sesión abordó avances en materia de ampliación portuaria, proyectos de integración ciudad–puerto, como la próxima remodelación de Plaza Sotomayor y Muelle Prat, junto con la construcción del Port Center, además de nuevas iniciativas orientadas a la sostenibilidad e innovación, destacando la importancia de mantener una agenda colaborativa para el desarrollo de Valparaíso.

El gobernador Rodrigo Mundaca, que además es presidente del Consejo de Coordinación Ciudad Puerto, expresó que la instancia "funciona y dentro de poco va a ser una realidad el Parque Barón. Hoy día hay desarrollos de por medio, las comisiones han estado funcionando. Creo que hoy día la realidad del puerto de Valparaíso es distinta que hace un par de años. Creo que la participación ciudadana también así lo indica”.

En este sentido, Mundaca destacó que “hay muchos proyectos que no están directamente vinculados con el puerto, pero sí le están tributando, como son los recursos destinados por el Gobierno Regional para el tema de la conservación y preservación de la Plaza Sotomayor o el Museo Inmersivo. También iniciativas que tienen que ver con cómo somos capaces de transformarnos en una plataforma logística para facilitar la llegada de la minería argentina, por ejemplo, a nuestros puertos, me parece que es también importante. Y es importante porque, efectivamente, eso nos pone en una situación y en una condición distinta de desarrollo regional, de armonización de la actividad portuaria con el desarrollo de las ciudades también. Así que contento, tenemos muchos desafíos”.

En tanto, Franco Gandolfo, gerente general de Puerto Valparaíso, recalcó que “hoy estamos dando un paso concreto para que los proyectos del borde costero pasen desde la planificación a su concreción, con foco en iniciativas que significan inversión directa en espacios que son de uso ciudadano. La remodelación del Muelle Prat y la construcción del futuro Port Center reflejan ese compromiso, destinando recursos para mejorar la infraestructura, poner en valor espacios emblemáticos y fortalecer el vínculo entre el puerto y la ciudad. En el marco del PEZC, estas inversiones no solo apuntan a modernizar el borde costero, sino también a generar lugares de encuentro, abiertos y accesibles para las personas, consolidando una relación más integrada entre Valparaíso y su actividad portuaria”.

Por su parte, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, indicó que su comuna "es una ciudad puerto y, por lo mismo, su desarrollo requiere coordinación, visión compartida y capacidad de gestión entre todos los actores involucrados. Por eso valoramos esta primera sesión de 2026 del Consejo de Coordinación Ciudad Puerto, donde avanzamos en la gobernanza necesaria para impulsar la materialización de los proyectos comprometidos en el PEZC. Nuestro objetivo es que estas iniciativas dejen de estar en el papel y comiencen a traducirse en inversiones concretas que mejoren la calidad de vida de las y los porteños, fortalezcan la actividad económica y consoliden una relación virtuosa entre la ciudad y su puerto".

Cabe recordar que el Plan Estratégico de Zona Costera de Valparaíso (PEZC) es uno de los compromisos suscritos en el Acuerdo por Valparaíso en 2023. Se trata de uninstrumento de planificación impulsado por Puerto Valparaíso, el Gobierno Regional y la Municipalidad de Valparaíso, cuyo objetivo es articular de manera integrada los usos portuarios, urbanos, turísticos y patrimoniales del borde costero, fortaleciendo la relación ciudad–puerto mediante una visión compartida y basada en participación ciudadana.

Su proceso de diseño se inició en septiembre de 2024 y durante un periodo aproximado de un año contempló diversas etapas participativas, incluyendo una consulta ciudadana entre julio y agosto de 2025, culminando con la presentación de su documento final en octubre de ese mismo año en el seminario de cierre realizado en la PUCV, que se encuentra disponible en la página web www.puertovalparaiso.cl/ zonacostera .

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