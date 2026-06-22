Conjunto habitacional en San Felipe llega a 95% de avance y se entregará en septiembre

El conjunto habitacional Estación Riquelme, levantado bajo el Fondo Solidario de Elección para la Vivienda (DS49), del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), lleva un 95% de avance. Es para 160 familias de la comuna dedicadas a rubros como la agricultura y la minería, quienes se preparan para recibir sus departamentos en septiembre de este año.

Para revisar el nivel de avance y las dependencias de la obra, las autoridades regionales, provinciales y regionales, acompañadas de las dirigencias del proyecto, se reunieron en calle Duco, cercana al eje ferroviario, con el fin de recorrer la vivienda piloto y el departamento tipo para personas con discapacidad.

El seremi de Vivienda de Valparaíso, Marcelo Ruiz, destacó que "cuenta con departamentos también para personas con movilidad reducida, y además es una obra gruesa habitable, pero en un en un muy buen estado de terminación de obra gruesa. Tiene aspectos relevantes, como por ejemplo una caja de escalera, que le entrega iluminación adicional. Además, tiene una vista hacia la cordillera y una sede social rescata a la antigua estación de trenes con detalles arquitectónicos relevantes”.

Por su parte, el delegado presidencial provincial de San Felipe, Sebastián Caldera, sostuvo la política paraviviendas, que es una “voluntad del Gobierno de Chile, del Presidente José Antonio Kast, poder tener este tipo de vivienda, que llegan hasta la provincia para dar una solución habitacional a 160 familias, lo cual no es menor”.

La alcaldesa de San Felipe, Carmen Castillo, agradeció la visita señalando que "nos permite también validar todo lo que se ha hecho desde el municipio y desde las distintas entidades del Estado. Solamente decirle (a la comunidad) que lo cuidemos, porque es una tarea bien hecha”.

Finalmente, la tesorera del comité Estación Riquelme, Rosmary Escobar, subrayó que "nosotros, a costo cero tenemos un proyecto de esa misma calidad. Entonces, si ustedes vieron, tenemos puerta en cada block. También tenemos los ventanales cerrados.Tenemos una puerta espectacular y una terminación muy fina”.

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