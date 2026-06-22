Concón enfrenta insólita ola de robos de plantas: reforzarán trabajo con locatarios

El alcalde de Concón, Freddy Ramírez, abordó una serie de hechos delictuales registrados en la comuna, específicamente el robo de plantas en distintos puntos, situación que calificó como “inusual” e “insólita” dentro del contexto de seguridad local.

En ese marco, el jefe comunal destacó que Concón ha mantenido en el último tiempo “un importante plan de seguridad integral”, junto con una alta inversión en la materia y bajos índices de denuncias por delitos de diversa índole.

El Delegado Presidencial Provincial entregó contundentes antecedentes al Fiscal Regional (S) por el uso indebido de recursos fiscales y la distribución masiva de agua sin certificación sanitaria para el consumo humano.

Sin embargo, advirtió que "hoy día estamos enfrentados a una situación delictual bastante inusual y bastante insólita, que tiene que ver con el robo de plantas”, agregando que se trata de hechos que se estarían dando bajo una modalidad reiterada.

El alcalde explicó que la principal prioridad del municipio sigue siendo el combate a la delincuencia de mayor gravedad, aunque confirmó que se están reforzando medidas para abordar estos hechos puntuales.

Asimismo, Ramírez afirmó que "hoy día seguiremos trabajando con locatarios de distintos sectores, para evitar este robo hormiga predeterminado de gente que viene de otros sectores exclusivamente a robar plantas a Concón”.

Finalmente, el alcalde aseguró que "seguiremos trabajando y nuestro plan de seguridad pública sigue con el mismo objetivo y la misma línea de siempre, que nos ha mantenido en los más altos estándares de seguridad pública”.

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