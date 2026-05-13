Concejal de Quilpué resultó con lesiones tras colisión que involucró a cuatro vehículos

El concejal Daniel Raab y una mujer sufrieron lesiones tras una colisión múltiple que se registró en la comuna de Quilpué, en la región de Valparaíso.

El accidente que involucró a cuatro vehículos se produjo pasadas las 19:00 horas en calle Baquedano con Lo Gamboa, en el sector de la estación El Sol.

La autoridad habría sufrido lesiones cervicales, pero se encuentra consciente y estable.

Tras la emergencia, ambas personas heridas fueron trasladadas hasta el Hospital de Quilpué.

Cabe señalar que hasta el sitio del suceso llegó el Cuerpo de Bomberos de Quilpué y una ambulancia del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU).

(Imagen: @TTIValparaiso)

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