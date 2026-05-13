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Concejal de Quilpué resultó con lesiones tras colisión que involucró a cuatro vehículos

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Daniel Raab y una mujer sufrieron lesiones tras la emergencia que se registró la tarde de este miércoles en calle Baquedano con Lo Gamboa, en el sector de la estación El Sol.

Concejal de Quilpué resultó con lesiones tras colisión que involucró a cuatro vehículos
Miércoles 13 de mayo de 2026 22:33
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El concejal Daniel Raab y una mujer sufrieron lesiones tras una colisión múltiple que se registró en la comuna de Quilpué, en la región de Valparaíso.

El accidente que involucró a cuatro vehículos se produjo pasadas las 19:00 horas en calle Baquedano con Lo Gamboa, en el sector de la estación El Sol.

La autoridad habría sufrido lesiones cervicales, pero se encuentra consciente y estable.

Tras la emergencia, ambas personas heridas fueron trasladadas hasta el Hospital de Quilpué.

Cabe señalar que hasta el sitio del suceso llegó el Cuerpo de Bomberos de Quilpué y una ambulancia del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU).

(Imagen: @TTIValparaiso)

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