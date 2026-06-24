Carabineros y SernamEG refuerzan coordinación en investigación de muertes violentas de mujeres en la región de Valparaíso

Con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales y la coordinación entre los organismos que intervienen en la investigación de muertes violentas de mujeres, la Sección Regional de Derechos Humanos y de Protección a la Familia de Carabineros de Chile, en conjunto con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), desarrolló la jornada denominada “Protocolo de Género en la Investigación de Muertes Violentas de Mujeres”.

La actividad reunió a representantes de Carabineros de Chile, Ministerio Público, Servicio Médico Legal y SernamEG, quienes abordaron los principales desafíos que enfrenta la investigación de estos casos, relevando la importancia de incorporar una perspectiva de género desde las primeras diligencias investigativas.

Durante la apertura de la jornada, las autoridades destacaron la relevancia del trabajo coordinado entre las instituciones para fortalecer las capacidades de respuesta frente a hechos de violencia extrema contra las mujeres.

En este contexto, la directora regional de SernamEG Valparaíso, María Paz Rengifo, señaló que “creemos que incorporar el enfoque de género desde el inicio de una investigación es fundamental para identificar oportunamente contextos de violencia contra las mujeres y evitar que antecedentes relevantes queden invisibilizados. Estas instancias de capacitación fortalecen el trabajo coordinado entre las instituciones y contribuyen a garantizar investigaciones más rigurosas, con perspectiva de derechos humanos y centradas en la protección de las víctimas”.

La jornada permitió analizar el rol fundamental que cumple Carabineros como primera institución en concurrir al sitio del suceso, especialmente en la preservación de evidencias, el levantamiento de antecedentes y la coordinación inmediata con los organismos especializados que participan en la investigación penal.

La general Patricia Vásquez, jefa de la Zona de Carabineros de Valparaíso, señaló que "valoramos estas instancias de coordinación con los diferentes estamentos que se vinculan a la violencia de género en contra de la mujer, tanto el Ministerio Público como SernamEG, como la Seremía de la Mujer y muchas otras más que pudiésemos nombrar. El trabajo interagencial es fundamental. Carabineros, recuerden que es la primera policía que llega muchas veces donde la víctima cuando recién ha sufrido estos violentos episodios. Por lo tanto, todo lo que es retroalimentación, saber trabajar la evidencia, poder hacer un trato digno, deferente y con protección de los derechos humanos, sobre todo de las víctimas, es fundamental".

Asimismo, se analizaron los criterios técnicos, jurídicos y periciales necesarios para identificar posibles contextos de violencia de género, antecedentes de violencia previa y elementos que permitan establecer eventuales casos de femicidio.

Las exposiciones estuvieron a cargo de la fiscal jefe del Turno de Instrucción y Flagrancia (TIF), Daniela Quevedo, junto a la Dra. Martha Pataquiva y el Dr. Ricardo Restrepo, profesionales del Servicio Médico Legal, quienes profundizaron en la relevancia del trabajo pericial para la determinación de las causas y circunstancias de muerte, así como en la identificación de lesiones y patrones compatibles con violencia de género.

Entre las principales conclusiones de la actividad se destacó que la investigación de muertes violentas de mujeres requiere una actuación especializada, coordinada y sustentada en estándares de derechos humanos, donde la colaboración entre las instituciones resulta clave para garantizar procesos más eficaces y una adecuada protección de las víctimas.

La instancia permitió además reforzar conocimientos y compartir experiencias entre los participantes, contribuyendo al fortalecimiento de las competencias profesionales y al mejoramiento continuo de los procedimientos investigativos.

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