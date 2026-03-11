Camila Flores destaca triunfos de la derecha en la Cámara de Diputados y en el Senado: "Partimos con el pie derecho muy fuerte"

A minutos de ser investida como Senadora de la República, Camila Flores conversó con Puranoticia.cl sobre la ceremonia que se desarrolla en el Congreso Nacional de Valparaíso, en la previa del cambio de mando presidencial.

La parlamentaria de RN señaló que "la verdad es que es un día de múltiples emociones. Ya juramentada como Senadora de la República, de la región".

Además, manifestó que tiene "sentimientos muy bonitos, porque asume la presidencia del Senado una gran amiga, con quien tenemos una trayectoria de años en lo político, que es la senadora Paulina Núñez".

En esa línea, destacó la relación que mantiene con la nueva presidenta de la Cámara Alta, afirmando que "partimos ambas muy temprano en esto. Somos amigas de hace más de 20 años y feliz de verla hoy día con la emoción de haber logrado la presidencia del Senado, además, con mucha contundencia, que me permite a mí concluir que vamos a tener una Presidencia del Senado positiva".

Asimismo, subrayó el respaldo político obtenido para alcanzar la testera del Senado, indicando que "no tenemos solo los votos justos del sector de la derecha, sino que se obtuvieron 39 votos. Y eso habla de que el Partido Socialista, el PPD finalmente estuvieron dentro de este pacto que nos permitió llegar a la Presidencia, y estoy segura que lo va a hacer muy bien".

También valoró que sea Núñez quien entregue la banda presidencial al nuevo Mandatario, señalando que "además, hoy día tendrá el orgullo de que le va a entregar la banda presidencial a nuestro futuro presidente José Antonio Kast, una de las nuestras, créeme que es muy bonito".

La senadora también comentó el rol que tendrá durante la jornada en el Congreso Nacional, explicando que "voy a estar en la Comisión Pórtico, me tengo que instalar muy próximamente, donde vamos a estar recibiendo a todas las autoridades invitadas por el Senado y la Presidencia: los presidentes de la República Reyes y al Presidente electo José Antonio Kast".

Finalmente expresó que, "por lo tanto, es un día donde tenemos distintas responsabilidades y donde partimos con el pie derecho muy fuerte, así que muy contenta y agradecida de Dios y de los vecinos de la región de Valparaíso".

