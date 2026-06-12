Avanza habilitación del Hospital Provincial Marga Marga: ya cuenta con más de un cuarto de sus autorizaciones sanitarias

A paso firme avanza la etapa de habilitación del Hospital Provincial Marga Marga en el proceso de obtención de las autorizaciones sanitarias de sus recintos y equipos, además de las certificaciones de los funcionarios, que concluirá con la aprobación que todo el establecimiento cuenta con los procesos, los recursos y los funcionarios para entregar una atención de salud conforme a las exigencias de la normativa sanitaria.

A través de la autorización sanitaria, la Seremi de Salud permite el funcionamiento de un recinto de salud, verificando que cumple con todos los requisitos de infraestructura, higiene, seguridad y organización establecidos en los reglamentos sanitarios. El objetivo es proteger a los usuarios y funcionarios, asegurar el correcto funcionamiento de los recintos y permitir la entrega de prestaciones de salud, tanto en Atención Abierta (ambulatoria) como en Atención Cerrada (hospitalizaciones).

Se trata de un requisito obligatorio para que un establecimiento de salud pueda funcionar y, por lo tanto, es un proceso que implica un arduo y exhaustivo trabajo entre el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota (SSVQ) y el Hospital de Quilpué, que considera preparación documental y una relación permanente con la Seremi de Salud, donde se realizan visitas inspectivas, se resuelven observaciones y se autoriza cada recinto.

En suma, la Seremi de Salud junto a los equipos del Hospital realizan las inspecciones sanitarias por recintos y equipos, levantando las observaciones que se deben subsanar, una vez cumplidas, se generan las autorizacionessanitarias y luego, la general. Esto se traduce en un total de 39 permisos con 44 resoluciones sanitarias, de las cuales, a la fecha, ya se ha completado más de 28% del proceso total.

TRABAJO EN EQUIPO

Valeska Parra, referente del Servicio de Salud para este proceso, explicó que "ya obtuvimos autorizaciones en áreas como alimentación, SEDIL-CEFE (Servicios Dietéticos de Leche y Central de Fórmulas Enterales), Anatomía Patológica y equipos de Imagenología, y seguimos trabajando en unidades de apoyo y preparando las unidades clínicas para su presentación. Ha sido un proceso de trabajo en equipo, enfocado en cumplir todos los requisitos para asegurar la calidad y seguridad de la atención y actualmente, estamos revisando instalaciones y equipos para que las próximas visitas de la Seremi de Salud sean exitosas y logremos las autorizaciones necesarias para operar”, señala la profesional.

A de los recintos, los equipos y el manual organizacional, que reflejan cómo va a operar el Hospital Provincial Marga Marga, hay un trabajo centrado en las certificaciones de los funcionarios. Por ejemplo, señala que se debe verificar que cada funcionario y funcionaria esté acreditado en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, si corresponde, y contar con la acreditación de quienes trabajan con radiación ionizante.

“Estamos en el proceso de presentar ante Seremi, las unidades que deben contar con los gases clínicos como corresponde, con el control centralizado, con las condiciones ambientales de medición de humedad, de temperatura, que son requisitos en algunas unidades de apoyo, para verificar que cuentan con todas las condiciones para realizar sus prestaciones. Estamos trabajando con las Unidades de Esterilización, de UMT (Unida de Medicina Transfusional), de Imagenología”, agrega Parra.

Tras ese proceso, vendrá la autorización sanitaria para las unidades de atención abierta, como Endoscopía, Odontología, Medicina Física y Rehabilitación y salas de procedimientos, para concluir en la última etapa antes del Plan de Traslado, que implica revisar las Unidades de Emergencia, las de hospitalización, Unidades de Paciente Crítico y Parto Integral, que forman parte de la atención cerrada.

Con 282 camas y 10 pabellones, el establecimiento iniciará sus funciones de forma progresiva y en modalidad “en espejo”, es decir, con las mismas prestaciones que hoy ofrece el Hospital de Quilpué, pero con una mayor capacidad de resolución y espacios modernos y confortables para funcionarios, pacientes y familias.

PURANOTICIA