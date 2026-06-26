Ataque con arma de fuego en la comuna de Puchuncaví deja a una persona lesionada

Un violento episodio alteró la tranquilidad de la región de Valparaíso durante la jornada de este viernes, luego de que se registrara un ataque con arma de fuego en la comuna de Puchuncaví.

El incidente tuvo lugar específicamente en la calle Consulado, ubicada en el sector de Caleta Horcón. En dicho punto, y por razones que ya están siendo indagadas por las autoridades, un desconocido percutó un disparo que impactó directamente a la víctima.

Respecto al estado de salud de la persona afectada, los primeros informes médicos llevaron tranquilidad, confirmándose que:

"Pese al impacto balístico, preliminarmente, la víctima del disparo está fuera de riesgo vital".

Tras ser estabilizada en el lugar del suceso, la persona afectada "fue trasladada hasta un recinto asistencial para recibir la atención respectiva".

Hasta el momento, Carabineros y los equipos especializados se encuentran realizando las pericias correspondientes en el sitio del suceso, ya que las motivaciones detrás del baleo aún son "materia de investigación". No se reportan personas detenidas por este hecho.

PURANOTICIA