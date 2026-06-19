Ampliación del puente que une San Antonio con Santo Domingo alcanza 74% de avance

En el marco de los primeros 100 días del Gobierno del Presidente José Antonio Kast y del eje "Chile Conectado y Soberano", la delegada presidencial provincial de San Antonio, Soledad Loyola, encabezó una visita inspectiva a las obras de ampliación del Puente Lo Gallardo, junto a diversas autoridades de la región de Valparaíso.

Las autoridades recorrieron una de las obras de conectividad más importantes actualmente en ejecución en la región de Valparaíso, un proyecto que considera una inversión cercana a los $70 mil millones y alcanza un 74% de avance físico.

La iniciativa contempla la construcción de un nuevo puente paralelo al existente sobre el río Maipo, con una longitud de 840 metros, incorporando una nueva calzada, pasillo peatonal segregado y ciclovía. Una vez finalizada, la obra permitirá mejorar la conectividad entre San Antonio y Santo Domingo, fortaleciendo la movilidad, la integración territorial y el desarrollo de la provincia.

La seremi de Obras Públicas de Valparaíso, Patricia Terán, destacó que "la ampliación del Puente Lo Gallardo alcanza un 74% de avance y representa una inversión cercana a los $70 mil millones, permitiendo fortalecer la conexión entre San Antonio y Santo Domingo. Esta es una obra estratégica para la provincia, que incorpora un nuevo puente de 840 metros, pasillo peatonal y ciclovía, mejorando la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de miles de personas".

Por su parte, la delegada presidencial provincial de San Antonio, Soledad Loyola, comentó que "la ampliación del Puente Lo Gallardo es un proyecto estratégico que permitirá fortalecer la conectividad entre San Antonio y Santo Domingo, mejorando la movilidad y contribuyendo a descongestionar el flujo vehicular de la provincia".

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