Alta congestión generó volcamiento vehicular en la Av. España en dirección a Viña del Mar

Durante la tarde de este miércoles, un accidente de tránsito se registró en la avenida España, en dirección hacia Viña del Mar.

Por causas que deberán ser investigadas, una camioneta de color blanco volcó a la altura del Club de Yates.

TransporteInforma Región de Valparaíso publicó a las 12:45 horas que "se mantiene tránsito vehicular inhabilitado ya que siniestro ocurrió en dos pistas habilitadas en sector de rodados".

La plataforma de información sobre el estado de la movilidad en la región hizo un llamado a preferir "Amunátegui o Camino Real como alternativas", debido a la emergencia.

PURANOTICIA