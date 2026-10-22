Alcaldesa Ripamonti plantea trabajo "codo a codo" para que venta del exSanatorio Marítimo beneficie a Viña del Mar

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, manifestó su disposición a desarrollar un trabajo conjunto con la empresa Territoria, que adquirió los terrenos del exSanatorio Marítimo, para generar un proyecto que beneficie a la ciudad.

Tras la compra del paño en el borde costero en Avenida en San Martín con 14 Norte, la jefa comunal valoró la capacidad de los nuevos dueños, que son los propietarios del Mercado Urbano Tobalaba (MUT) y Nido Lucía en Santiago, para desarrollar inversión en la ciudad.

Ripamonti destacó que “la llegada de Territoria a Viña del Mar, con la adquisición del exSanatorio Marítimo, es una señal muy positiva para la ciudad. Hablamos de uno de los desarrolladores más interesantes de Chile, que ha contribuido a transformar la manera de entender y habitar la ciudad a través de proyectos que han marcado un antes y un después en el desarrollo urbano”.

Añadió que “como municipio esperamos trabajar codo a codo para construir la mejor propuesta posible para Viña del Mar: una que ponga en valor nuestro extraordinario borde costero, que respete y cuide a los vecinos, que incorpore participación ciudadana y que genere valor duradero para la ciudad”.

La alcaldesa manifestó que “nos alegra que Viña del Mar demuestre tener las condiciones para atraer inversión de esta envergadura".

Finalmente, la autoridad precisó que “nuestro desafío es que ese desarrollo esté a la altura de Viña del Mar: que no solo transforme un terreno, sino que contribuya a construir una mejor ciudad para quienes la habitan y para las generaciones que vienen”.

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