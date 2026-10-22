¿Ahora sí?: «Mercado del Mar», el novedoso proyecto que busca recuperar abandonado terreno en la zona costera de Viña del Mar

Un nuevo proyecto busca recuperar uno de los terrenos que permanece cerrado hace largos años en el borde costero de Viña del Mar. Territoria, empresa responsable de iniciativas como Mercado Urbano Tobalaba (MUT) y NIDO Lucía, suscribió un acuerdo de compra con Banco Internacional para adquirir el terreno donde funcionó el antiguo Sanatorio Marítimo San Juan de Dios, operación que está condicionada a la obtención de los permisos necesarios para desarrollar una nueva iniciativa.

El paño, de aproximadamente media hectárea, está ubicado frente a la playa de Av. San Martín y a pocos metros del muelle Vergara, en uno de los tramos más concurridos de la costanera. En ese lugar funcionó el Sanatorio Marítimo entre 1932 y 2010, por lo que varias generaciones de habitantes de la comuna han visto el recinto cerrado.

La propuesta de Territoria contempla desarrollar un Mercado del Mar, que se incorpore al paseo costero y amplíe las alternativas para recorrer y disfrutar el sector, mediante espacios de encuentro y experiencias vinculadas a la identidad marítima de la ciudad.

Ignacio Salazar, gerente general de Territoria, comentó que "Viña del Mar es una de las ciudades más queridas de Chile y su borde costero es parte fundamental de su identidad. Queremos que este lugar vuelva a integrarse a la vida de la ciudad, como una extensión natural del paseo existente, con actividades que conecten a las personas con el mar y sus tradiciones. Que sea atractivo tanto para quienes viven aquí como para quienes la visitan, durante todo el año".

De acuerdo con la propuesta, el Mercado del Mar reunirá gastronomía, productos del mar, comercio local y actividades culturales en un entorno abierto, conectado con avenida San Martín y la playa. La iniciativa busca complementar el recorrido por la costanera y poner en valor la identidad y la riqueza de la región de Valparaíso.

Otro de los objetivos planteados por la empresa es aportar actividad a la ciudad durante todo el año, más allá de la temporada estival, y contribuir tanto a la experiencia de los residentes como al atractivo turístico de Viña del Mar.

En paralelo, se estudia cómo incorporar al diseño las obras existentes en el terreno y la memoria del antiguo sanatorio, antecedente que forma parte de la historia del lugar.

IDENTIDAD VIÑAMARINA

La iniciativa se enmarca en la visión de Territoria de desarrollar y gestionar espacios vinculados con el entorno y las comunidades, una línea que la empresa asocia a proyectos como Mercado Urbano Tobalaba (MUT) y NIDO Lucía, que integran distintas actividades y espacios de encuentro en la ciudad.

"Los mejores lugares son aquellos que expresan la identidad de las ciudades y de sus habitantes. Aspiramos a que el Mercado del Mar sea genuinamente viñamarino y contribuya a fortalecer la relación de la ciudad con el océano", agregó Salazar.

Cabe hacer presente que por el momento, el proyecto se encuentra en etapa conceptual. Según lo informado por la empresa, su desarrollo se trabajará en diálogo con la Municipalidad de Viña del Mar, los vecinos, las cámaras de comercio y turismo y las organizaciones dedicadas al cuidado del patrimonio de la Ciudad Jardín.

De esta manera, la concreción de la iniciativa dependerá de la obtención de los permisos requeridos, condición establecida para la operación de compra del terreno donde funcionó durante largos años el antiguo Sanatorio Marítimo de la comuna.

PURANOTICIA