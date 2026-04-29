Alcaldesa Nieto rindió Cuenta Pública del 2025 y destacó avances en seguridad, limpieza y reactivación en Valparaíso

Bajo un formato dinámico que combinó el tradicional discurso con entrevistas y piezas audiovisuales que evidenciaban –en voces de vecinos y dirigencias sociales– las mejoras concretas ocurridas durante su mandato, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, llevó a cabo su segunda Cuenta Pública, instancia donde relevó el trabajo realizado en materia de seguridad, orden, limpieza y reactivación económica durante 2025.

La jefa comunal destacó el progreso obtenido en los territorios, especialmente en los cerros, subrayando también la importancia de avanzar en respuestas más eficientes frente a demandas históricas de la ciudadanía, como lo han sido la limpieza, el ordenamiento del sector del Mercado Cardonal y la recuperación de espacios públicos.

“Esta Cuenta Pública no solo da cuenta del trabajo que hemos realizado como Municipio, sino que, además,refleja el esfuerzo colectivo para hacer que Valparaíso avance hacia ese horizonte que todas y todos queremos. Como Municipalidad reafirmamos nuestro rol de apoyo y acompañamiento en momentos difíciles a nuestros vecinos y vecinas", sostuvo la autoridad porteña.

Asimismo, señaló que "hoy, con la presencia de ellos y también de autoridades, dirigentes y representantes del mundo privado, subrayamos la idea de que cada acción impulsada ha tenido como objetivo mejorar la calidad de vida de porteños y porteñas, haciendo de nuestra ciudad un lugar más seguro y ordenado para quienes la habitan los cerros de Valparaíso, Laguna Verde y Placilla de Peñuelas".

En cuanto a anuncios, destacó nuevas iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad comunal, impulsar proyectos de inversión para reactivar el comercio local y mejorar la mantención y limpieza de la ciudad. Del mismo modo, la alcaldesa Nieto proyectó los desafíos para el próximo periodo, enfocados en consolidar una administración eficiente, cercana y con capacidad de ejecución.

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