Alcaldesa de Valparaíso advierte riesgo de especulación inmobiliaria en proyecto del Hospital Van Buren: "Queremos evitarlo"

La ampliación del Hospital Carlos van Buren de Valparaíso continúa avanzando en una etapa clave luego que la ministra de Salud, May Chomali, comprometiera ante la Comisión de Salud del Senado el inicio de las gestiones para la adquisición de los terrenos donde se proyecta desarrollar la expansión del recinto asistencial.

En paralelo, el Municipio de Valparaíso deberá impulsar una modificación sustancial al Plan Regulador Comunal (PRC) que permita materializar la construcción de nueva infraestructura hospitalaria en los predios definidos tras años de estudios técnicos.

En entrevista con Puranoticia.cl, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, abordó los desafíos que enfrenta esta etapa del proyecto, detallando el rol que tendrá la casa edilicia que lidera en la tramitación urbanística necesaria para concretar la iniciativa y poniendo especial énfasis en la necesidad de evitar fenómenos de especulación inmobiliaria que puedan encarecer los terrenos considerados para la expansión.

La jefa comunal recordó que la construcción de un nuevo complejo asociado al Hospital Carlos van Buren ha sido una demanda histórica de la Ciudad Puerto y explicó que el compromiso adquirido por el Ministerio de Salud marca un punto de inflexión en un proceso que durante años ha enfrentado múltiples obstáculos.

Respecto de las coordinaciones ya iniciadas para avanzar en esa tarea, Nieto explicó que "he conversado con la Seremi de Vivienda, ellos están a total disposición de acompañar nuestro proceso y hacerlo lo más expedito posible". Del mismo modo, precisó que "en lo que corresponde a la Municipalidad, estamos proyectando alrededor de 14 meses desde el inicio del proceso que iniciamos este mes para hacer la modificación de altura de los predios específicos donde se está proyectando el nuevo hospital".

PLAZOS

La alcaldesa profundizó en los plazos estimados para concretar los cambios normativos necesarios, señalando que "demora 14 meses y el proceso nosotros ya lo mapeamos y lo estudiamos, hemos estado haciendo la preparación de los antecedentes y el proceso nosotros ya le dimos curso". Agregó que "ahora, para darle curso oficial tiene que pasar por Concejo Municipal, que nosotros esperamos sea durante el mes de junio".

Sobre los alcances específicos de la modificación al instrumento de planificación territorial, la autoridad comunal sostuvo que "esta es una enmienda y es una modificación sustancial que va a ir abocada específicamente a los terrenos –de Fronza y Trolebuses– para proyectar ahí la construcción en altura del hospital".

También destacó la relevancia de los compromisos asumidos por el Gobierno durante la sesión del Senado, afirmando que "es súper importante decir que se logró algo bien importante, que al final del día es el compromiso de la Ministra de Salud para hacer la compra de los terrenos". Asimismo, la autoridad resaltó que "quedó muy claro y establecido por ella de que se va avanzar en paralelo en este proceso; o sea, mientras nosotros avanzamos en esta modificación parcial del Plan Regulador Comunal para estos dos terrenos; ella va a estar en el proceso de compra de los terrenos, y eso es muy importante porque nos permite hacer el camino de forma simultánea".

Nieto sostuvo que el desarrollo simultáneo de ambas iniciativas permitirá acelerar significativamente la concreción del proyecto hospitalario. En ese contexto, manifestó que "una vez comprado los terrenos, parte el proceso de diseño completamente de estas partes del hospital, que sin lugar a dudas van a venir a descomprimir". Además, recordó que "el Van Buren en su Urgencia está en una situación muy crítica. Quienes hemos ido sabemos que las personas muchas veces son atendidas en sillones o en las mismas sillas, es decir, es una urgencia que está completamente colapsada".

ESPECULACIÓN

Uno de los puntos donde la alcaldesa puso mayor énfasis fue en la necesidad de evitar que el anuncio del proyecto genere un aumento artificial en el valor de los terrenos considerados para la expansión. Sobre este aspecto, señaló que "la ministra no se comprometió a comprar en una fecha en específico y ahí yo como Alcaldesa fui también muy tajante en señalarle que nosotros vamos a iniciar el proceso, pero el proceso finaliza cuando ellos compren".

A continuación, explicó que "al final lo que nosotros queremos es evitar que se genere una especulación inmobiliaria, que empiecen a subir los precios de esos terrenos y, al final, en vez de tener un hospital, terminemos teniendo nuevamente una torre así de alta como la torre que está al lado del Hospital Van Buren". Por ello, remarcó que "es importante que los procesos vayan en paralelo".

TERRENOS

Consultada acerca de los cuestionamientos respecto al lugar donde debe emplazarse la ampliación del recinto asistencial, la alcaldesa recordó que la definición de los terrenos es el resultado de un largo trabajo técnico desarrollado por años. "Ka discusión de dónde se construyen nuevos hospitales es de larga data (...) y para cerrarla y acotarla, se hizo una mesa técnica para buscar los mejores terrenos que reunieran determinadas condiciones para poder hacer la construcción del nuevo hospital". Por ello, afirmó que "que se haya llegado a estos terrenos es fruto también de un trabajo preliminar que también fue reconocido en ese momento en la Comisión de Salud".

La autoridad comunal destacó además la importancia de dar continuidad a los avances ya alcanzados y evitar que futuros cambios de administración impliquen comenzar nuevamente desde cero. En esa línea, sostuvo que "cuando lleguen nuevas autoridades, no partir todo de cero porque la verdad es que eso ha llevado por lo menos unos 10 años de búsqueda de terreno". Asimismo, explicó que "Valparaíso tiene terrenos, pero tiene bastantes dificultades respecto de si es plano, de si no es plano, de si está unido a una vía troncal o no, etcétera".

COMPROMISO

Finalmente, Nieto reiteró el compromiso del municipio con la iniciativa y la decisión de impulsar las modificaciones urbanísticas necesarias para hacer viable el proyecto. Al respecto, señaló que "yo tomo como Alcaldesa la posta de hacer la modificación del Plan Regulador Comunal, una vez que esa comisión concluye y llega a esta determinación de que estos son los mejores terrenos para poder hacer la construcción del hospital".

Agregó que la iniciativa también busca proyectar un polo sanitario de gran escala para la ciudad, indicando que "va mucho en la lógica de aprovechar la construcción actual del hospital y ver cómo ésta se puede acoplar a otros módulos, pensando y proyectando una idea de tener ahí un área de salud que se una también al hospital de reproducción de la Universidad de Valparaíso, al centro del cáncer también que está ahí en la subida El Litre, por tanto hacer un gran polo de salud con esa proyección a futuro".

Como conclusión, Nieto recalcó que el Municipio que administra continuará adelante con el proceso urbanístico pese a que la compra de los terrenos aún no se concreta. En ese sentido, afirmó que "tengo que asumir este proceso". Finalmente, sostuvo que "el proceso puede quedar en la etapa final esperando la compra de terreno, pero yo como Alcaldesa tengo la determinación de avanzar en la modificación del PRC", reafirmando así el compromiso municipal con uno de los proyectos de infraestructura sanitaria más relevantes para Valparaíso en las últimas décadas.

PURANOTICIA