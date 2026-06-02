Alcalde de Puchuncaví contraataca a críticas del diputado Venegas: lo tilda de "ausente" y que sólo se acuerda "para pedir favores"

La tensión política y sanitaria se tomó la comuna de Puchuncaví. Hace pocos días, el diputado socialista por el Distrito 6, Nelson Venegas, arremetió duramente contra el alcalde Marcos Morales, calificándolo como un "pésimo alcalde" y afirmando que "ojalá se fuera". Además, acusó al municipio de una "falta de cariño tremenda" ante la crisis sanitaria que afecta a cerca de un centenar de familias en sectores populares, denunciando que conviven con colapsos de aguas servidas e ignorando incluso fallos de la Corte Suprema.

Sin embargo, la respuesta del jefe comunal no se hizo esperar. En conversación con Puranoticia.cl, Marcos Morales abordó la polémica, devolvió los cuestionamientos apuntando a un desinterés del parlamentario por la zona y detalló las acciones y recursos propios que la casa edilicia ha invertido para solucionar un problema estructural que heredó de administraciones pasadas.

El alcalde Morales comenzó descartando cualquier conflicto personal previo con el legislador, pero fue tajante al evaluar su rol en el territorio. "El diputado Venegas ni siquiera conoce la Alcaldía de Puchuncaví", disparó la autoridad local, agregando que "claramente se nota que no ha venido a la comuna de Puchuncaví durante todo su periodo (...). Debo decir que es un parlamentario ausente de la comuna de Puchuncaví, y eso lo evidencian los hechos".

Morales acusó que las críticas responden a un fin electoral y develó que el contacto del diputado con el municipio ha sido selectivo: "Recordarle también al diputado que a veces se acuerda de los alcaldes para pedir favores, (…) por ahí tengo un WhatsApp, creo que me pidió un favor hace un tiempo atrás".

REALIDAD TÉCNICA DE LA PLANTA

Entrando de lleno en la problemática sanitaria, el alcalde realizó precisiones geográficas ante las denuncias de Venegas. Explicó que la planta en cuestión no afecta a Ventanas, sino que está ubicada físicamente en Chocota y recibe las aguas tratadas provenientes de la localidad de Horcón, mediante un sistema conectado a un Agua Potable Rural (APR).

El jefe comunal recordó que este sistema se puso en marcha en 2017 y comenzó a fallar en 2018. "Este es un proceso (…) que junto al Concejo Municipal hemos hecho grandes esfuerzos hoy día en términos económicos y de financiamiento para ir saliendo adelante", aclaró, enfatizando que el proyecto original no contemplaba un estanque de almacenamiento de aguas tratadas, un error de diseño que su administración logró subsanar.

"Logramos obtener el proyecto que se presentó en el 2018. Para poder obtener este estanque, lo pudimos obtener en el año 2022 (…) la autorización del propio ministerio", precisó Morales, detallando que dichos equipos de 150 mil litros ya fueron adquiridos con recursos municipales y del Royalty Minero.

CUENTA PÚBLICA ANTE LA JUSTICIA

Frente a la acusación de que el municipio se encuentra en desacato frente a resoluciones judiciales, el edil desmintió tajantemente la inacción. "Tenemos que reportar permanentemente a la Corte de Apelaciones lo que vamos avanzando, y esto se trabaja en conjunto con la Contraloría y con la Seremi de Salud", argumentó Morales, defendiendo el trabajo de su equipo jurídico y de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla).

Incluso, destacó que las últimas inspecciones de la autoridad sanitaria respaldan los avances del municipio. "La propia Seremi de Salud, (…) hizo una inspección al lugar y encontró que lo que hemos hecho hasta el minuto (…) está en una mejor condición dicha planta. Eso no lo decimos nosotros, eso lo dice la Seremi de Salud".

FINANCIAMIENTO LOCAL

El alcalde de Puchuncaví aprovechó la instancia para poner sobre la mesa la compleja situación que viven los municipios del país que deben administrar este tipo de infraestructuras sin ser empresas sanitarias. Al ser consultado sobre un eventual abandono del Gobierno central o regional, aclaró que existen mesas de trabajo y una buena relación, pero que el flujo de dinero para contingencias es esquivo.

"Recursos económicos, hay que decirlo francamente, es muy complejo conseguir recursos inmediatos, incluso de emergencia", reconoció. Ante este escenario, la comuna debió reajustar su propia billetera: "Existió el esfuerzo municipal del alcalde y el Concejo para sacrificar otros proyectos para dar prioridad a la solución de la planta de tratamiento".

Morales adelantó que la etapa crítica de reparaciones internas —que incluyó la renovación de tableros eléctricos, reposición de sopladores de aire y limpieza profunda de lodos acumulados por años— ya concluyó exitosamente. El siguiente paso crucial se definirá formalmente ante las autoridades locales.

"Mañana tenemos Concejo Municipal (...) vamos a pasar el proyecto de acuerdo que justamente guarda relación con una inyección de recursos importantes para dicha planta donde se va a poder avanzar ya en la parte más significativa del proceso". Según el edil, esto permitirá extraer el agua tratada de forma óptima para destinarla a un nuevo dren o para el riego de caminos y áreas verdes, entrando así en la recta final del conflicto.

Finalmente, el alcalde Morales cerró con una última invitación al diputado PS para dejar atrás las declaraciones de prensa y sumarse al trabajo en el territorio: "Lo invito a dicha implementación del programa porque estamos llegando a la etapa final de la solución del problema (...). Cuando uno es parlamentario, cuando uno es alcalde, hay que ir al territorio, hay que meter los pies donde están los problemas, (...). Hacer anuncios populistas en realidad genera un tema político y no soluciona problemas".

PURANOTICIA