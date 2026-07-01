Académico llama a crear planes de ciudad tras expropiación de la megatoma de San Antonio: “No pueden ser soluciones a la rápida”

La reciente expropiación de las 100 hectáreas que conforman el terreno de la megatoma Centinela, en San Antonio, por un monto de 11.000 millones de pesos, abrió un amplio debate sobre el futuro habitacional y urbano de la comuna.

En entrevista con Puranoticia.cl, Julio Nazar, arquitecto y docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo (UDD), analizó los desafíos que enfrentará el Estado tras el desalojo pacífico del asentamiento y la millonaria adquisición del terreno.

El académico sostuvo que, si bien la ocupación irregular estaba fuera del marco legal y fue favorecida por prácticas asociadas a la especulación inmobiliaria, el desafío que enfrenta ahora el país será definir el destino de un terreno de gran relevancia para la ciudad. De hecho, recordó que el predio llegó a representar entre el 10% y el 15% de la mancha urbana de San Antonio.

"El paso siguiente que se viene ahora es qué hacemos con Centinela y cómo se transforma una pieza importante para la misma ciudad de San Antonio. (...) No pueden ser solamente soluciones habitacionales a la rápida, a la emergencia, sino que se tienen que hacer planes de ciudad", afirmó el académico.

RIESGO DE REPETIR ERRORES

Para Nazar, el desarrollo económico de San Antonio, impulsado por la reciente aprobación de la expansión del megapuerto, debe avanzar de la mano de una planificación urbana sólida, evitando que la inversión pública reproduzca problemas ya conocidos.

"El desarrollo económico futuro debería ir de la mano de una planeación urbana también potente para no encontrarnos con el escenario de que después esta toma se transforma simplemente en un reservorio de viviendas sociales, mal articulado, mal resuelto, mal equipado", advirtió Nazar, haciendo hincapié en que se necesitan articular "barrios completos" y no solo levantar soluciones de emergencia.

DÉFICIT HABITACIONAL

Consultado sobre la capacidad del Estado para enfrentar el déficit de 12.000 viviendas que registra San Antonio, sumado a las necesidades de reconstrucción en comunas vecinas como Viña del Mar, el arquitecto reconoció que la crisis habitacional es de largo aliento.

Según explicó, se trata de un desafío que "va a abarcar, no este gobierno, probablemente dos o tres gobiernos".

Respecto de la conducción del Ministerio de Vivienda y las diferencias entre la actual administración y las anteriores, Nazar optó por una mirada cautelosa. A su juicio, resulta positivo evaluar el desempeño de una gestión con un perfil más técnico en una cartera que, históricamente, ha estado marcada por la negociación política.

"Hemos estado muy acostumbrados a que la política sea el camino para resolver los problemas técnicos. Veamos cómo nos va, insisto, durante un tiempo con un técnico resolviendo problemas políticos", concluyó el académico, otorgando el beneficio de la duda al desarrollo de los próximos meses de gestión ministerial.

PURANOTICIA