Abren postulaciones a becas para certificar competencias laborales de personas desempleadas en la región de Valparaíso

ChileValora anunció el inicio de las inscripciones para participar en el programa de certificación de competencias laborales dirigido a beneficiarios del Fondo de Cesantía Solidario (FCS), que en la región de Valparaíso entrega 130 becas.

La iniciativa busca apoyar la reinserción laboral de personas desempleadas mediante el reconocimiento formal de sus conocimientos y experiencia laboral en los sectores de Comercio, Construcción, Gastronomía y Agrícola y Ganadero.

Las becas se financian con recursos económicos provenientes de la Administradora del Fondo de Cesantía (AFC) y para optar a una de ellas, los beneficiaros del FCS de la región de Valparaíso deben tener experiencia laboral en alguno de los perfiles ocupacionales contemplados en el programa: cajero(a), reponedor(a) de abarrotes, maestro(a) carpintero(a) obra gruesa, maestro(a) albañil, ayudante de cocina, ayudante de cocina institucional y auxiliar de aseo.

“Esta iniciativa va en la línea de la activación laboral que ha propuesto nuestro Gobierno, a través del ministerio del Trabajo y Previsión Social, y es un apoyo claro a quienes se encuentran desocupados en la región, al aumentar sus oportunidades de empleabilidad. Esta certificación les beneficia para reactivar su búsqueda de empleo a través de la OMIL, ya que es un documento oficial otorgado por el Estado y reconocido a nivel nacional que acredita experiencia y habilidades”, expresó la seremi del Trabajo y Previsión Social de Valparaíso, Carolina Sangüesa.

Las personas interesadas en estas becas de certificación de competencias laborales deben inscribirse a través del sitio web de ChileValora, www.chilevalora.gob.cl, donde encontrarán toda la información sobre los perfiles disponibles y el formulario de inscripción. Una vez completado el proceso, los antecedentes serán revisados para verificar el cumplimiento de los criterios establecidos para la asignación de los cupos.

Luego de la inscripción, los inscritos serán derivados a los centros evaluadores donde se medirán sus habilidades y conocimientos. El proceso culmina con la entrega de un certificado oficial que acredita sus competencias, independiente de cómo estas hayan sido adquiridas por el o la postulante.

ChileValora es la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, un servicio público dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, cuyo directorio es tripartito, compuesto por representantes de la CPC, La CUT y los ministerios del Trabajo y Previsión Social, Educación y Economía. Desde su creación en 2008, ha desarrollado más de mil perfiles ocupacionales en distintos rubros productivos y ha certificado a más de 239 mil personas en todo el país.

Cabe señalar que, desde 2025, ChileValora contempla una línea de certificación directa para beneficiaros del Fondo de Cesantía Solidario, debido a la última modificación a la ley del seguro de cesantía que reemplazó el concepto de apresto laboral por el de intermediación laboral, que busca mejorar las opciones de empleo de los beneficiarios a través de, por ejemplo, la certificación de competencias de ChileValora como herramienta de empleabilidad.

Para más información, los interesados pueden contactarse al Sistema Integral de Atención Ciudadana de ChileValora, llamando al número telefónico 600 300 19 99, o acercarse a la Oficina Regional de ChileValora de Valparaíso.

PURANOTICIA