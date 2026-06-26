Abren 240 cupos de capacitación gratuita para pescadores artesanales de Valparaíso, Quintero, Puchuncaví y San Antonio

Para fortalecer y certificar las competencias comerciales, técnicas y productivas de quienes ejercen la actividad pesquera artesanal en la región de Valparaíso, el Instituto de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y Acuicultura de Pequeña Escala (Indespa), abrió un nuevo llamado del fondo Capacita Pesca Artesanal con tres cursos de capacitación gratuita para pescadores artesanales de Valparaíso, Puchuncaví, Quintero y San Antonio.

Este plan formativo incorpora cursos presenciales que van de 55 a 108 horas de estudio a cargo de relatorías especializadas que cumplen con estándares de contenidos Sence. Cada especialidad cuenta con 20 cupos por comuna, totalizando 240 matrículas ofrecidas gratuitamente.

El seremi de Economía, Fomento y Turismo, Cristian Mella, señaló que "fortalecer la pesca artesanal también significa invertir en las personas que hacen crecer este sector. Estos 240 cupos de capacitación permitirán que pescadoras y pescadores de Valparaíso, Quintero, Puchuncaví y San Antonio incorporen nuevas herramientas para mejorar su productividad, acceder a nuevas oportunidades y agregar valor a su trabajo. Esa es la forma en que seguimos impulsando el desarrollo económico de nuestros territorios".

En el curso de alfabetización digital básica, con 55 horas de capacitación sus participantes podrán perfeccionarse en el uso de dispositivos móviles, manejo de elementos básicos de navegación, además de herramientas como microsoft office y correo electrónico. Asimismo recibirán preparación sobre técnicas de marketing digital, comercio electrónico y aprenderán el uso de plataformas sociales como zoom y teams, junto con materias sobre ciberseguridad y postulación a fondos en línea y gestión de trámites digitales en servicios como Impuestos Internos, Sernapesca, Subpesca, Directemar y el Indespa, entre otros.

Cinthya Bórquez, encargada de Programas Nacionales del Indespa, sostuvo que “a través de este fondo buscamos disminuir algunas brechas digitales y sociales, aprovechando la tecnología a favor del desarrollo de sus actividades y del día a día en general, ya que pueden ahorrar tiempo y realizar varios trámites digitalmente. Asimismo, impulsamos la incorporación de conocimientos técnicos, como el uso de fibra de vidrio para la reparación de embarcaciones, contribuyendo a mejorar sus competencias, reducir costos y fortalecer el desarrollo sostenible de la actividad pesquera artesanal”.

En cuanto a reparación de embarcaciones con fibra de vidrio se extenderá por 90 horas y en él aprenderán a aplicar técnicas de reparación y enfibrado de embarcaciones, a realizar un cálculo adecuado del material de acuerdo al tipo de reparación, y procedimientos de manipulación segura de insumos y herramientas. Finalmente, en gastronomía marina y manipulación de alimentos, la especialización incluye 108 horas para la entrega de conceptos claves sobre la manipulación y conservación de los productos del mar, su envasado y etiquetado, además de técnicas de comercialización y planes de negocios asociados a darle valor agregado a la pesca.

Para promover y facilitar la asistencia a clases, la iniciativa incluye un subsidio para el cuidado de menores de 12 años y de personas dependientes. Una vez aprobado estos cursos, las personas egresadas recibirán un kit de herramientas de acuerdo al curso realizado.

Las postulaciones se extienden hasta el 7 de agosto a través de un formulario en línea, disponible en el sitio web www.indespa.cl donde se puede acceder a las bases completas del concurso.

PURANOTICIA