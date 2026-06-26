158 personas detenidas deja amplio operativo policial en Valparaíso y Santiago

Carabineros desarrolló un amplio despliegue operativo en las regiones de Valparaíso y Metropolitana para fortalecer la prevención, el control y la seguridad ciudadana.

Para ello, se dispuso de 853 funcionarios y 290 medios logísticos, concentrando el mayor esfuerzo en la región Metropolitana con 720 carabineros y 236 vehículos, mientras que en la región de Valparaíso participaron 133 efectivos y 54 medios logísticos.

Como resultado de estos servicios extraordinarios, se registró la detención de 158 personas. De ellas, 129 corresponden a la región Metropolitana y 29 a Valparaíso.

En cuanto a los motivos de detención, destacaron 71 personas aprehendidas por órdenes judiciales vigentes, además de procedimientos por infracción a la Ley de Drogas (29), delitos de robo (3), Ley de Armas (3), receptación (3), violencia intrafamiliar (3), delitos de mayor connotación social (14) y otros ilícitos (35).

Respecto del perfil de los detenidos, el 89,9% corresponde a hombres (142) y el 10,1% a mujeres (16). Asimismo, el 98,1% son adultos (155) y el 1,9% adolescentes (3). En cuanto a la nacionalidad, el 92,4% son chilenos (146) y el 7,6% extranjeros (12).

Del total de detenidos, Carabineros informó que 122 personas (77,2%) fueron puestas a disposición de los Tribunales de Justicia y recintos penitenciarios, correspondiendo 98 a la región Metropolitana y 24 a la región de Valparaíso.

En el marco de estos servicios preventivos, se realizaron 8.504 controles preventivos, de los cuales 5.454 correspondieron a controles de identidad preventivos, 274 controles de identidad investigativos conforme al artículo 85 y 2.776 controles vehiculares.

Además, hubo 36 fiscalizaciones a establecimientos comerciales, de las cuales 30 correspondieron a locales de expendio de alcoholes y 6 a locales comerciales.

En materia de cumplimiento normativo, se cursaron 522 infracciones a nivel nacional, distribuidas en 381 por infracciones al tránsito, 130 relacionadas con alcohol y 11 por otras materias, entre ellas conducción bajo la influencia del alcohol o drogas, amenazas y otras infracciones detectadas durante los servicios de control y orden público. Además, se retiraron de circulación 106 vehículos y se incautaron 14 armas

La institución policial destacó que estos resultados "reflejan el trabajo operativo desarrollado por Carabineros de Chile para fortalecer la prevención, fiscalización y persecución de personas requeridas por la justicia, contribuyendo a la seguridad y tranquilidad de la comunidad mediante una presencia policial activa en el territorio".

PURANOTICIA