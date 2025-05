Vicepresidente de Corfo aclara que la empresa china BYD no ha desistido de producir litio en Chile

El vicepresidente de Corfo, José Miguel Benavente, tras participar junto al ministro de Economía, Nicolás Grau, y la ministra de Medioambiente, Maisa Rojas, en la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, descartó que la empresa china BYD haya desistido de impulsar proyectos de litio en el norte.

Las autoridades de Gobierno asistieron al Congreso para aclarar aspectos en torno a la decisión de las empresas chinas BYD y Tsingshan de cancelar los proyectos de litio en el norte.

En la instancia, se recalcó que BYD desistió del terreno donde llevaría a cabo el proyecto, pero no de su calidad de productor especializado de litio.

Benavente explicó que la compañía china solicitó apoyo para buscar sitios en donde instalarse, lo que finalmente -con el apoyo de Bienes Nacionales- se logró.

"Hasta que, en algún momento, cosa que nosotros no nos enteramos, ellos desistieron del sitio que ellos eligieron, en febrero de este año", dijo la autoridad. No obstante, luego agregó que "hasta el día de hoy ellos no se han desistido, nosotros no hemos desistido de BYD en su calidad de productor especializado".

Grau reforzó el punto de Benavente. "BYD no ha desistido de ser productor especializado, pero sí desistió de ese terreno. Y tendrá que contestar la empresa en las distintas conversaciones si eso es una decisión final o no".

Destacó, en todo caso, que la decisión de la firma asiática se debió a las condiciones del mercado del litio.

Asimismo, indicó que lo que ocurrió en este caso "no fue por un tema de permisos", sino que los tiempos. "Chile efectivamente (...) tiene tiempos largos especialmente en la parte sectorial, es decir, la parte no ambiental".

